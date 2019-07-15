Ковер и подушки превратят обычное помещение в Бердске в уютное гнездышко

Ваш дом наполнится уютом тогда, когда интересные шторы будут висеть на окнах, на диване расположится красивый плед, а на полу будет лежать модный ковер

Ковры вновь покоряют мир

Шторы — изюминка интерьера

Шторы подбираются в зависимости от назначения комнаты.

— Изысканные портьеры в гостиной в сочетании с легким тюлем подчеркнут вкус владельцев и статус, — считает директор бердского салона штор Любовь Чмыренко.



В высоких помещениях карниз декорируйте резными ламбрекенами. С ними комната приобретает роскошь и выразительность. Совпадение по цвету штор с обивкой мебели создает в комнате гармоничное пространство и спокойствие. Здесь вы будете наслаждаться покоем и безмятежностью.Если при выборе штор в гостиную на первом плане красота, то для спальни важнее функциональность. Плотные модели защищают от солнечного света и дарят волшебный сон. В моде экостиль. Лен, рогожка с листочками, цветочками, птичками создают радостное настроение и вносят в квартиру тепло и романтику.Для кухни бюджетный вариант — шторы-кафе или римские занавески. Легкие, полупрозрачные ткани придают комнате воздушность и очарование.В детскую выбирайте яркие цвета с героями любимых мультфильмов.Благодаря новейшим технологиям скоро появятся шторы, меняющие цвет в зависимости от желания владельца.

Ковры

Не знаю, как вы, а я — фанатка ковров. С появлением в гостиной ковра-шегги не только преобразился интерьер, но и стало заметно теплее. По нему весело бегать моей восьмилетней дочурке и, уютно сложившись комочком, лежать кошке. Самое удивительное, что, объездив половину Новосибирска, я нашла ковер своей мечты в центре Бердска.

Обои

В нашем городе такое разнообразие обоев, что очень сложно не соблазниться и не прикупить несколько рулончиков и освежить интерьер. Одну стену можно оригинально выделить обоями другого цвета, сделав помещение более интересным.

Пледы и еврочехлы

Новинка последних двух лет — лоскутные пледы, сделанные не из кусочков ткани, а цельным полотном с рисунком в стиле пэчворк.

Пледы-травка дарят прохладу летом и тепло зимой. Они долговечны и просты в уходе.

Преобразить комнату и обновить обивку дивана и кресел помогут еврочехлы. В Бердске можно купить готовые или сделать на заказ. Они очень практичны. После стирки они снова как новые.

Подушка-подружка

Для взрослого человека оптимальный размер подушки — 50х70 см, для ребенка — 30х70 см. Наполнитель выбирайте по вкусу: синтепон мягкий, пух и перо экологичны, кедр избавляет от мигрени. Если у вас проблемы с позвоночником, выбирайте ортопедические подушки. Перопуховую подушку не забывайте отдавать в чистку.

Выбираем постельное белье

Ткань плохого качества имеет разреженную структуру. От покупки подобного комплекта постельного белья лучше отказаться — он не выдержит и трех стирок.

Плотность ткани — это один из самых важных критериев при выборе постельного белья. Чем больше плотность материала, тем прочнее и качественнее изделие. Как правило, плотность ткани (количество нитей на 1 см2) указывает на этикетке только производитель очень качественного постельного белья.