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Дом

Ковер и подушки превратят обычное помещение в Бердске в уютное гнездышко

17:47 15.07.2019, Лариса Елистратова Фото: pixabay.com
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Ваш дом наполнится уютом тогда, когда интересные шторы будут висеть на окнах, на диване расположится красивый плед, а на полу будет лежать модный ковер

Ковер и подушки превратят обычное помещение в Бердске в уютное гнездышко
Ковры вновь покоряют мир

Шторы — изюминка интерьера
Шторы подбираются в зависимости от назначения комнаты.
— Изысканные портьеры в гостиной в сочетании с легким тюлем подчеркнут вкус владельцев и статус, — считает директор бердского салона штор Любовь Чмыренко.

В высоких помещениях карниз декорируйте резными ламбрекенами. С ними комната приобретает роскошь и выразительность. Совпадение по цвету штор с обивкой мебели создает в комнате гармоничное пространство и спокойствие. Здесь вы будете наслаждаться покоем и безмятежностью.
Если при выборе штор в гостиную на первом плане красота, то для спальни важнее функциональность. Плотные модели защищают от солнечного света и дарят волшебный сон. В моде экостиль. Лен, рогожка с листочками, цветочками, птичками создают радостное настроение и вносят в квартиру тепло и романтику.
Для кухни бюджетный вариант — шторы-кафе или римские занавески. Легкие, полупрозрачные ткани придают комнате воздушность и очарование.
В детскую выбирайте яркие цвета с героями любимых мультфильмов.
Благодаря новейшим технологиям скоро появятся шторы, меняющие цвет в зависимости от желания владельца.

Ковры
Не знаю, как вы, а я — фанатка ковров. С появлением в гостиной ковра-шегги не только преобразился интерьер, но и стало заметно теплее. По нему весело бегать моей восьмилетней дочурке и, уютно сложившись комочком, лежать кошке. Самое удивительное, что, объездив половину Новосибирска, я нашла ковер своей мечты в центре Бердска.

Обои
В нашем городе такое разнообразие обоев, что очень сложно не соблазниться и не прикупить несколько рулончиков и освежить интерьер. Одну стену можно оригинально выделить обоями другого цвета, сделав помещение более интересным.

Пледы и еврочехлы
Новинка последних двух лет — лоскутные пледы, сделанные не из кусочков ткани, а цельным полотном с рисунком в стиле пэчворк.
Пледы-травка дарят прохладу летом и тепло зимой. Они долговечны и просты в уходе.
Преобразить комнату и обновить обивку дивана и кресел помогут еврочехлы. В Бердске можно купить готовые или сделать на заказ. Они очень практичны. После стирки они снова как новые.

Подушка-подружка
Для взрослого человека оптимальный размер подушки — 50х70 см, для ребенка — 30х70 см. Наполнитель выбирайте по вкусу: синтепон мягкий, пух и перо экологичны, кедр избавляет от мигрени. Если у вас проблемы с позвоночником, выбирайте ортопедические подушки. Перопуховую подушку не забывайте отдавать в чистку.

Выбираем постельное белье
Ткань плохого качества имеет разреженную структуру. От покупки подобного комплекта постельного белья лучше отказаться — он не выдержит и трех стирок.
Плотность ткани — это один из самых важных критериев при выборе постельного белья. Чем больше плотность материала, тем прочнее и качественнее изделие. Как правило, плотность ткани (количество нитей на 1 см2) указывает на этикетке только производитель очень качественного постельного белья.

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От редакции

У вас красивое постельное белье?

Аноним, 16 июля 2019 13:06
На какие шишы гуляем?

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