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64 млн рублей должны работодатели жителям Новосибирской области

17:32 15.07.2019 Фото: Pixabay.com
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Своевременно не получили заработную плату 1601 человек. В среднем на одного работника приходилось по 39822 рубля невыплаченной заработной платы.

64 млн рублей должны работодатели жителям Новосибирской области
В среднем на одного работника приходилось по 39822 рубля невыплаченной заработной платы

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за июнь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2019 года составила 63,8 млн. рублей. Из них 12,9 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, сообщил «Курьер.Среда.Бердск» Новосибирскстат.
Своевременно не получили заработную плату 1601 человек. В среднем на одного работника приходилось по 39822 рубля невыплаченной заработной платы.
По состоянию на 1 июля 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 83,6% общей суммы задолженности.

Просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств составила 99,9% общего объема задолженности.

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От редакции

У вас есть задержки по зарплате?

Аноним, 16 июля 2019 13:18
Самое правильное платить работяге еженедельно, как у буржуев. Пока не примут закон, по которому невыплата зарплаты вовремя, за честно и качественно выполненную работу, приравнивается к умышленному грабежу и бандитизму, с соответствующим реальным тюремным наказанием для владельца конторы-мошенника, никогда тут ничего не изменится! Так и будем переливать из пустого в порожнее вечно!

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