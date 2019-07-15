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Искать утопленников в соседних районах уехали спасатели Бердска

17:23 15.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Тревожные сигналы о погибших на воде поступили из Маслянинского и Черепановского районов. Операция займет несколько часов.

Искать утопленников в соседних районах уехали спасатели Бердска
Трое человек утонули за минувшие выходные

На поиски утопленников с утра сегодня, 15 июля, выехали спасатели Бердска. Группа водолазов бердского поисково-спасательного отряда направилась в Маслянинский и Черепановский районы по тревожному сигналу. Предполагается, что там утонули люди.

Пока нет какой-либо другой информации. Спасательная операция (если, конечно, люди действительно утонули) займет несколько часов. Вернутся в Бердске сотрудники ПСО, вероятно, к 17.00 понедельника.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала купального сезона в Новосибирской области утонуло 30 человек, 12 из них дети. На водоемах Бердска трагедий пока не зафиксировано. Но бердские спасатели на днях вытаскивали на берег тело 63-летнего рыбака, утонувшего в Берди на территории Итскитимского района.

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