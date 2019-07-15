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Власть покупает 5 автобусов за 8,3 млн рублей для пассажирского АТП Бердска

17:16 15.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: ru.wikipedia.org
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Более 5 млн рублей выделяет региональный бюджет в виде субсидии, остальное — средства бердского бюджета. Новые автобусы приедут в сентябре.

Власть покупает 5 автобусов за 8,3 млн рублей для пассажирского АТП Бердска
По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости

В сентябре автопарк пассажирского автопредприятия Бердска пополнится новыми автобусами. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 15 июля, начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина, город купит 5 автобусов.

На прошлой неделе подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.

— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — уточнила Надежда Валерьевна.

Аукцион объявит в августе областное управление. При хорошем стечении обстоятельств новые автобусы прибудут в Бердск в сентябре.

С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.

Автопарк предприятия постепенно обновляется.
— Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным, — полагает Нятина.

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От редакции

Нужны новые автоубсы Бердску?

блин, 16 июля 2019 14:30
Опять эти убогие пазики покупают вместо автобусов

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