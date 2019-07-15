Власть покупает 5 автобусов за 8,3 млн рублей для пассажирского АТП Бердска

В сентябре автопарк пассажирского автопредприятия Бердска пополнится новыми автобусами. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник, 15 июля, начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина, город купит 5 автобусов.
На прошлой неделе подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области о выделении Бердску из регионального бюджета субсидии на приобретение пассажирского транспорта — для маршрутов регулярных перевозок.
— По условиям софинансирования городской бюджет добавляет 40% стоимости. Область дает 5 млн, Бердск — 3,3 млн. На эти деньги мы сможем купить 5 «пазиков», — уточнила Надежда Валерьевна.
Аукцион объявит в августе областное управление. При хорошем стечении обстоятельств новые автобусы прибудут в Бердск в сентябре.
С 2017 года город купил для нужд пассажирского АТП 12 автобусов.
Автопарк предприятия постепенно обновляется.
— Это будет замена устаревших автобусов, обновление автопарка. Износ пассажирского транспорта достаточно велик. Обновим автобусы, которые ходят по маршрутам, сократятся сходы, проезд станет более комфортным, — полагает Нятина.