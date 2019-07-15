Поджигатели сожгли овощехранилище с утеплителем и домашними вещами в Бердске

Пожарные подозревают умышленный поджог. Дым от пожарища видели в разных концах города. Полиция ищет злоумышленников.

В результате пожара огнём поврежден хранившийся там утеплитель, передние колеса, приборная панель от автомобиля и домашние вещи

В Бердске в воскресенье вечером произошло возгорание в овощехранилище, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14 июля в 22:08 в Бердске Новосибирской области произошло возгорание в овощехранилище. В результате пожара огнём поврежден хранившийся там утеплитель, передние колеса, приборная панель от автомобиля и домашние вещи. Ликвидировали пожар в 23:00.

Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1 км. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы.

Пожар, произошедший на ул. Солнечной в Южном микрорайоне Бердска. Столб черного дыма поднялся высоко — его видели даже жители центральной части города.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, рассматривается основная версия пожара — поджог. Причем, поджигали овощехранилище сразу в нескольких местах. Полиция будет проводить расследование.