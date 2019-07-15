Продлили майские каникулы в России

Первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня — с 9 по 11 мая

Бердчане с нетерпением ждут новогодние и майские каникулы

В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом первомайские каникулы продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня — с 9 по 11 мая.Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества — 22-24 февраля, к Международному женскому дню — 7-9 марта и на День России — 12-14 июня.

Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.

Источник: RG.ru