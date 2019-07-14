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Украину и Грузию создала Россия

Смогут ли эти страны обойтись без России? Исторически они к этому не готовы.

14.07.2019 Автор: Чего добиваются Украина и Грузия? 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Да уж:
— Грузия, как и Украина, созданы Россией. Слишком рано исторически эти страны возомнили, что смогут без России.


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(4) Комментариев

  1. да ну

    Россию создала украина. :-D

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  2. Аноним

    все началось с кризиса княжества новгородского.
    и усиления москвы. :-D
    русь это не только украина и россия это еще и литва… :-D

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  3. Аноним

    вы еще не объелись «внешней политикой»?…)
    между тем рейтинг ЕДРа рухнул до 32%,несмотря на вымученные методики ..в силовых структурах типа МВД, ФСБ, Росгвардии идут взаимные зачистки с публичными арестами…Набиуллина на этой неделе на Финансовом форуме в Питере публично признала «исчерпанность нынешней экономической модели» в России…в кулуарах форума ситуация характеризуется словами «катастрофа» и русским аналогом выражения «полное фиаско».
    между тем «Индия быстро строит свой авианосец, а России и фрегаты уже не по силам ,т.к. упадок российского флота — это не просто уменьшение количества военных кораблей, а упадок промышленности и инфраструктуры»
    https://svpressa.ru/war21/article/237969/
    При этом на «увеличение» издевательского пособия на ребёнка с 1,5 до 3-х лет (того самого, которое сейчас составляет 50 ₽) в 2020-м выделят 11,2 млрд ₽, что в 21 раз меньше озвученной в 2018-м суммы (да-да ,это не опечатка)…а на премии чиновникам в 2020 году выделяют 208,9 млрд ₽ (Минфин)
    Вопрос: о жизни ЧЬИХ детей так сильно беспокоится государство?
    но вы будете жить новостями от грузинского скандала до купания Зеленского в красных трусах в Одессе …)) %)

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