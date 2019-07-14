Люби и не проверяй: секреты семейного счастья раскрыли организаторы праздника в Бердске

Несмотря на некоторый шероховатости, субботний праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, в Бердске удался. Так оценило большинство тех, кто пришел 13 июля в городской парк и на главную площадь города. Праздник, организованный клубом «100 друзей», продолжался весь день — с 12.00 до 22.00. И каждый нашел себе занятие по душе: игры и конкурсы, детские программы, парад колясок, мастер-классы и концертные номера, театрализованное представление, мороженое и бесплатная газировка. А под занавес — 5-минутный салют.

Праздник стал действительно семейным. Бердчане вышли прогуляться с детьми и внуками. Старшее поколение с ностальгией слушало хиты 1980-1990-х годов в исполнении ВИА «Раритет» в классическом исполнении, молодежь пританцовывала под «старые песни» в современной аранжировке, звучавшие в вечернем блоке концертной программы.

Просветительская миссия

Мини-спектакль об истории происхождения Дня семьи, любви и верности показали на большой сцене бердские танцоры и артисты. Жили когда -то Петр и Февронья в Муроме. И напал на город Змей поганый… Петр убил чудище, взял в жены Февронью и прожили они долго и счастливо всю жизнь. И умерли в один день, став святыми и олицетворением крепкой семьи, большой любви и верности друг другу…

Режиссер постановки Тимофей Ленских был не очень доволен результатом. По его словам, скудный бюджет не позволил организаторам праздника создать хорошие декорации, что испортило впечатление от спектакля. Но зато бердчане узнали историю праздника, познакомились с новыми для себя героями, окунулись в русскую традицию семейных ценностей, считает режиссер.

Тимофей Ленских, уроженец Бердска, сейчас служит актером в новосибирском театре «На левом берегу», берется режиссировать праздники и, говорит, всегда с удовольствием приезжает в Бердск, где ведет программы, поет на городских праздниках.

— Я режиссирую детские спектакли в театре им Афанасьева. Мы сотрудничаем со «100 друзьями», и новый директор попросила меня помочь в организации праздника. Хореография местная. Но не 100% получилось так, как хотелось. Я так понимаю, малый бюджет был выделен на постановку. Дракон должен быть больше, а не змея из коробок. Масштабнее должно быть. Какими ресурсами обладали, так и сделали. Но просветительскую миссию выполнили. Праздник выходит на большую сцену. Актуальность сплочения семьи сейчас высока, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ленских.

Он поделился секретом своего семейного счастья:

— Любить и уважать. Больше ничего не надо. Все давно прописано в главной книге — люби, доверяй, не проверяй. Ничего сложного нет. А как там сложится, что предписано (смотрит в небо — прим. ред.)…

Праздничные волонтеры

По его мнению, концертные номера следовало перемежать, чтобы «зрители на заснули». Не давали заснуть участникам праздника множество волонтеров клуба «100 друзей». Как рассказала доброволец Александра, выгуливавшая ростовую куклу Коня Юлия, в большинстве своем на клич провести праздник откликнулись многие — мастера, музыканты, семьи с детьми.

В 2019 году впервые решили праздник в честь Дня семьи, любви и верности сделать масштабным, вынести на площадь Горького и в городской парк. До этого времени отмечали в более узком кругу на берегу Обского моря. Организатор праздника Дария Вылегжанина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что постарались сделать по максимуму, рассчитывая на все возрастные категории гостей.

— На нас случайно вышла «Черноголовка» и предоставила напитки. Сначала мы выдавали бутылки по купонам за участие в конкурсах и мастер-классах. А под вечер, когда поняли, что остается, раздавали напитки всем желающим. В целом получилось неплохо. Может быть, не хватило какой-то поддержки… Мы с апреля начали готовиться к празднику на площади, согласовывали, искали режиссеров. Очень много людей работали бесплатно. Платили только профессионалам с оборудованием. В основном, коллективы и солисты откликнулись бескорыстно. Надеемся, что в следующем году будет больше участников, — поделилась Дария.

Семья — 50 человек

У нее вместе с супругом Ярославом, выросшим в многодетной и очень творческой семье Вылегжаниных, есть свой свой секрет семейного счастья.

— Поддерживать друг друга во всех начинаниях. Он сегодня работает, вырвался ненадолго, чтобы выступить на сцене с ансамблем «Свечечка», и снова поехал на работу. А еще терпимость и спокойствие. В Ярославе есть эта уверенность. Я чувствую себя защищенной, — высказалась молодая жена.

Она уверена, что отношение между супругами и детьми воспитывается в семье — перенимается образец поведения родителей, которые передают следующему поколению свои традиции.

— Конечно, родители подают пример: семья — это раз и на всю жизнь. Такое у нас воспитание. Брак — это очень серьезно. На дни рождения у нас собираются 50 человек родственников с обеих сторон. Как на свадьбе! Это очень здорово — отмечать праздники вместе, большой семьей. Наши родители между собой тоже прекрасно ладят, общаются. И мы передадим такое же отношение к семье своим детям, — рассказали Дария и Ярослав Вылегжанины.

Апофеозом субботнего праздника стал 5-минутный салют, который по достоинству оценило большинство зрителей.

Автор видео Анастасия Солодкова

