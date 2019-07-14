Бедное население: тратят существенную часть дохода на еду россияне

Сбербанк подготовил очередной выпуск «Потребительского индекса Иванова» за II квартал 2019 года. Итоги исследования свидетельствуют о том, что индекс настроений потребителей снова подрос: он поднялся с минус 22% до минус 21%.

Все компоненты сводного индикатора улучшились по сравнению с I кварталом 2019 года. Сократилась доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс.

Такие изменения хорошо коррелируют со сделанными ранее выводами о том, что в отсутствие плохих новостей настроение потребителей будет постепенно улучшаться.

Тенденция к оттоку потребителей в сравнительно низкие ценовые сегменты становится менее ярко выраженной. Доля «Ивановых», пытающихся сэкономить на дорогих продуктах питания, уменьшилась по сравнению с I кварталом 2019 года на 3 п. п. — до 68% (для сравнения, в II квартале 2018 года она составляла 64%). Ретейлеры, в свою очередь, не увеличили долю промоакций. Несмотря на то что потребителей тревожили высокие темпы инфляции, они стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов. «Ивановы» пытаются смягчить негативные для своего бюджета последствия, посещая больше разных магазинов, но при этом так или иначе покупают больше товаров в публичных розничных сетях (и это не сопровождается дальнейшим ухудшением потребительских настроений).

На данный момент покупки в интернет-магазинах по меньшей мере раз в месяц совершают 25% «Ивановых», и в дальнейшем этот показатель будет расти. Около 52% опрошенных заявили, что предпочитают забирать купленный товар в пунктах выдачи. X5 Retail Group уже отреагировала на эту тенденцию, разместив в своих магазинах постаматы. 57% респондентов отметили, что им было бы удобнее получать свои покупки в постамате в ближайшем магазине «Пятерочка». Такое нововведение должно позитивно повлиять на трафик сети, поскольку около 26% «Ивановых», забирая покупки в постаматах «Пятерочки», предпочтут купить в тех же магазинах все нужные им продукты, а еще 55%, вероятно, заодно приобретут какие-то другие товары.

Источник: Сбербанк