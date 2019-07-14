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12% суррогатного топлива на АЗС в Новосибирской области

В регионе 480 автозаправочных станций, из них 110 АЗС принадлежат компании «Газпромнефть — Новосибирск», 32 — прочим федеральным компаниям.

14.07.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
12% суррогатного топлива на АЗС в Новосибирской области

В Новосибирской области за первое полугодие 2019 года проведены 11 внеплановых выездных проверок, из них 10 прошли по обращениям граждан и организаций

Доля суррогатного топлива, реализованного на территории Новосибирской области, по результатам мониторинга, составляет 10-12% за первое полугодие 2019 года. Об этом в пятницу на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщил глава Минпромторга региона Андрей Гончаров.

«По результатам проведенного членами рабочей группы мониторинга следует, что доля суррогатного топлива, реализованного на территории Новосибирской области, составляет примерно 10%-12%», — сказал Гончаров.

Он отметил, что такой объем некачественного топлива может поступать на новосибирский рынок через несколько каналов. Среди них производство на небольших нефтеперерабатывающих заводах продуктов первичной нефтепереработки, не облагаемых акцизами, которые могут использоваться для изготовления суррогатного моторного топлива, а также поставки некачественного моторного топлива из Казахстана.

Гончаров отметил, что в Новосибирской области за первое полугодие 2019 года проведены 11 внеплановых выездных проверок, из них 10 прошли по обращениям граждан и организаций.
«Отобраны для проведения испытаний 13 образцов продукции на одиннадцати АЗС. Несоответствие физико-химических характеристик топлива требованиям выявлены на трех АЗС. Как правило, это превышение массовой доли серы», — уточнил Андрей Гончаров, добавив, что наложено штрафов на сумму 1 млн рублей. На стадии возбуждения находятся два дела об административном правонарушении.

Гончаров сообщил, что Новосибирская область планирует присоединиться к первой волне регионов по внедрению системы ЕГАИС, которая будет автоматически отслеживать все этапы движения топлива и позволит понять, какую итоговую смесь заправляет автовладелец на АЗС.

По данным регионального Минпромторга, розничную продажу нефтепродуктов на территории Новосибирской области осуществляют порядка 480 автозаправочных станций, из них 110 АЗС принадлежат компании «Газпромнефть — Новосибирск», 32 — прочим федеральным компаниям. Остальную долю розничного рынка занимают независимые нефтетрейдеры: сеть автозаправочных станций «Прайм», «Янтарь», «Беркут» и др.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «110 АЗС принадлежат компании «Газпромнефть — Новосибирск», 32 — прочим федеральным компаниям…»
    ==============================================
    А оставшиеся 338, очевидно, Витьке …. :-D

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