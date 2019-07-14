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Утонул купавшийся с внуком 63-летний мужчина на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

С начала купального сезона на воде в Новосибирской области погибло 30 человек, в том числе 12 детей. В Бердске спасатели разрешили купаться лишь на трех пляжах. МЧС советует, как остаться в живых на пляжном отдыхе.(СПИСОК)

14.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Утонул купавшийся с внуком 63 летний мужчина на пляже Бумеранг в Новосибирске

Пляж «Старый Бердск» пока официально закрыт

В субботу, 13 июля, на пляже «Бумеранг» в районе ОбьГЭС Советского района Новосибирска произошла трагедия. При купании погиб 63-летний мужчина, сообщают местные СМИ.

Пенсионер отдыхал на пляже со своим внуком. Примерно в 14.00 они решили нырнуть в воду, но выплыл только внук. Причина гибели мужчины пока не установлена, предварительная версия – проблемы с сердцем.

По информации МЧС, в 2019 году на водоемах Новосибирской области погибли более 30 человек, в их числе 12 детей. В связи с этим глава региона Андрей Травников предложил ввести на территории области дополнительные меры безопасности на водных объектах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

МЧС предупреждает и советует

К несчастным случаям во время отдыха у воды приводят грубое нарушение правил безопасности, беспечность населения и купание детей без присмотра взрослых. С начала купального сезона увеличилось количество трагических случаев, все происшествия произошли в местах, где купание запрещено и очень опасно. Специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах.

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах. Открытые и оборудованные пляжи обследованы водолазами, имеют положительное заключение технической и санитарно-гигиенической экспертизы, оборудованы медпунктом, спасательным постом и пожарным щитом. Участки для купания обозначены буйками оранжевого цвета, в местах, где купание запрещено, стоят соответствующие знаки, также на пляжах установлены информационные стенды по правилам безопасности на воде.

Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом в сведенную мышцу.

Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

Помните, надувные матрасы и надувные игрушки не предназначены для безопасного нахождения на воде. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

Только соблюдение правил безопасности на водных объектах может предотвратить возникновение несчастных случаев на воде.

Где можно купаться

Купаться разрешено только на официально открытых пляжах (данные на 13 июля):

1. «Наутилус» г. Новосибирск Кировский р-н, Горский жилмассив р. Обь;

2. «Звезда» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

3. «Детский» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

4. «У моря Обского» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

5. «Бумеранг» г. Новосибирск Советский р-н Новосибирское водохранилище;

6. «Центральный» г. Искитим р. Бердь;

7. пляж МУП «Кольцово» р.п. Кольцово устье р. Забобуриха;

8. пляж базы отдыха «Былина» г. Бердск Бердский залив;

9. пляж пансионата «Сосновка» г. Бердск Бердский залив;

10. «Бухта Лазурная» Барабинский район с. Квашнинооз. Чаны;

11. «Белый лебедь» Купинский район д. Мальново оз. Яркуль;

12. пляж ДОЛ им. Ершова Купинский район с. Яркуль искуственный наземный водоем;

13. «Городской» Тогучинский район г. Тогучин р. Иня;

14. «Центральный» г. Новосибирск Новосибирское водохранилище;

15. «Дюны» г. Бердск ул. Морская р. Бердь;

16. Городской Муниципальный пляж г. Карасук оз. Красное;

17. «Лесная поляна» г. Карасук оз. Кривое.


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