Учительницу за секс с учеником отправили на 20 лет в тюрьму

В США к 20 годам тюрьмы приговорили школьную учительницу, у которой была интимная связь с 13-летним учеником. Об этом 12 июля сообщил телеканал Fox News.

Бриттани Замора, преподававшая шестиклассникам, была арестована в 2018 году и признала вину в попытке растления ребенка и сексуальных домогательствах.

Родители мальчика, с которым у нее была интимная связь, заподозрили педагога в домогательствах к их сыну и стали следить за телефоном своего ребенка при помощи специального приложения.

Мать мальчика на судебном заседании сказала, что ненавидит преподавательницу и считает ее обычным педофилом.

«Она использовала свое положение, чтобы приставать к ребенку», — заявила женщина.

В своем последнем слове Замора сказала, что считает себя хорошим человеком, который совершил ошибку, и выразила сожаление.

В январе самая молодая в истории Великобритании женщина-педофил приговорена к семи годам и девяти месяцам тюрьмы за преступления против несовершеннолетних.

Источник: Известия