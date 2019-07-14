Огонь уничтожил два мусорных контейнера воскресной ночью в Бердске

В Бердске в ночь на воскресенье сгорели пластиковые контейнеры, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14 июля в 01:58 в Бердске загорелись пластиковые баки для сбора бытовых отходов. В результате пожара огнём повреждено 2 мусорных контейнера.

Ликвидировали пожар в 02:10. На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают. Не исключают поджог. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пластиковый контейнер для мусора в среднем стоит от 5 тыс. до 12 тыс. рублей.