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Огонь уничтожил два мусорных контейнера воскресной ночью в Бердске

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Огонь уничтожил два мусорных контейнера воскресной ночью в Бердске

На ликвидацию пожара ушло 12 минут. Но пластиковые баки полностью сгорели. Не исключают поджог.

14.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Огонь уничтожил два мусорных контейнера воскресной ночью в Бердске

Металлические баки в Бердске меняют на пластиковые

В Бердске в ночь на воскресенье сгорели пластиковые контейнеры, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14 июля в 01:58 в Бердске загорелись пластиковые баки для сбора бытовых отходов. В результате пожара огнём повреждено 2 мусорных контейнера.

Ликвидировали пожар в 02:10. На тушение привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают. Не исключают поджог. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пластиковый контейнер для мусора в среднем стоит от 5 тыс. до 12 тыс. рублей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пластиковые баки, в Бердске? Тут железные горят чуть ли не раз в неделю! Это дурь какая-то устанавливать у нас пластиковые мусорные баки! :(

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