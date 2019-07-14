Сбила 11-летнего велосипедиста Mazda Demio на дороге в Новосибирске

В субботу в Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

13 июля в 13.20 в Ленинском районе у дома №2Б по улице Немировича-Данченко водитель автомобиля «Мазда Демио» 1992 года рождения совершил наезд на 11-летнего мальчика, управлявшего велосипедом.

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами различных частей тела.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.