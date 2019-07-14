После падения ребенка на штыри починили лавочку и засыпали бордюр на детской площадке в Бердске

Ложью назвали задержание в Бердске куратора группы смерти «Синий кит» в региональном главке МВД
15 июля сайт «Курьер.Среда.Бердск» переходит на адаптивный дизайн
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Ремонт просто Класс!!!
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Для того чтобы прибить две доски и кинуть три лопаты земли, надо кому-то получить увечья. Такова цена работы в наше время.
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