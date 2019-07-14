После падения ребенка на штыри починили лавочку и засыпали бордюр на детской площадке в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» 12 июля проверил состояние лавочки, с которой недавно упал и получил сотрясение головного мозга 5-летний ребенок. Как выяснилось, все недочеты управляющая компания исправила.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на детской площадке за домом №24 на ул. Комсомольской мальчик сидел со своими друзьями на лавочке и неудачно упал. По словам мамы пострадавшего ребенка Марины Ивановой, малыш упал на бордюр, из которого торчали железные штыри.

Управляющая компания так и не связалась с матерью, но провела реконструкцию на детской площадке. По словам Марины, 11 июля там проводились ремонтные работы. Рабочие установили новые сиденья из бруса и засыпали землей штыри, которые торчали из развалившегося поребрика.

Специалист по работе с населением УК «Прогресс» Анастасия Шуляковская рассказала, как будут действовать рабочие в дальнейшем.

— Недавно инспектор прошел по всем детским площадкам в Бердске. Все предметы, которые должны соответствовать стандартам, были приведены в порядок. Где-то мы отремонтировали их полностью, а где-то срезали. Вскоре новые предметы, которые были снесены, мы обязательно поставим, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Игоревна.

Сейчас со здоровьем у мальчика все в порядке. Неделю назад ему сняли швы и сейчас он восстанавливает здоровье.