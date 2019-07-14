15 июля сайт «Курьер.Среда.Бердск» переходит на адаптивный дизайн

Дорогие читатели сайта www.kurer-sreda.ru , мы завершили работу по созданию адаптивного дизайна для сайта. И готовы обновить наш ресурс.

Когда читатели увидят обновление?

Работы запланированы на начало будущей недели – 15 июля, возможно, захватим – 16 июля.

После чего мы уже в реальном времени будем доводить его «до ума». Надеемся, что вы будете сообщать о сбоях – что-то вдруг где-то вылезет)

Мы же будем оперативно это устранять.

Кроме нового дизайна мы ввели несколько новых «функций». Например, вы нас просили сделать отдельную ленту – Новости Бердска – мы сделали.

Где читать новости «Курьер.Среда.Бердск», пока мы перезапускаем сайт?

Пока нас не будет в эфире, вы сможете читать нас в нашей группе ВКонтакте.

Мы будем туда размешать новости по Бердску за 15 и 16 июля.

63% читателей читают нас в телефоне

В общем, теперь всем будет читать нас удобнее!

Просим наших рекламодателей и читателей отнестись с терпением, что следующая неделя будет сложной.