Спастись от адской жары: откажитесь от прогулок и пейте воду

Обильно питье, одежда светлых тонов и из натуральных тканей, головной убор и отказ от дневных прогулок помогут пережить жару и сохранить здоровье, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В ряде российских регионов установилась аномально жаркая погода, в том числе в Новосибирской области, температура воздуха превышает средние многолетние значения для этого периода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердк», жаркая погода продержится в Бердске еще неделю. Дожди зарядят, по прогнозам синоптиков, 23 июля.

«Отправляясь на улицу, нужно помнить определенные правила, прежде всего обязательно должна быть возможность утолить жажду, то есть следует взять с собой бутылку воды, кроме того должна быть соответствующая одежда — светлых тонов и из натуральных тканей, хорошо надеть головной убор»,- рассказала врач-терапевт Екатерина Иванова.

Она уточнила, что обязательно нужно контролировать время пребывания на улице, по возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.

Кроме того, говорит Иванова, следует избегать больших перепадов температур, для этого не нужно слишком сильно охлаждать помещение с помощью кондиционера, так как при переходе из холода в жару может произойти спазм сосудов.

В свою очередь, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Анисимов сказал, что особенно осторожным в жаркую погоду нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, и некоторыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом.

«Если человеку уже стало плохо — у него кружится голова, его тошнит, может быть, даже он потерял сознание — его следует отвести в прохладное помещение, смочить лицо водой или наложить прохладную повязку на лоб, дать ему воды, если он в сознании», — советует Анисимов.

При этом, если пострадавшему после этого не становится лучше, следует вызвать врача, отметил эксперт, передает РИА Новости.