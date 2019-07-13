Необычное розовое солнце распустилось над Бердском перед закатом

Перед тем, как уйти за горизонт, вечером 13 июля солнце над Бердском стало ярко розовым. Необычную окраску светила заметили бердчане, пришедшие в субботу на праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Некоторые, гулявшие в городском парке и на площади Горького, отмечали, что до этого солнце вдруг стало яркого апельсинового цвета.

«Розовость» солнца объясняли смогом или легкими облаками — атмосфера сыграла свою роль, изменив привычный желтый цвет звезды.

И закат позже тоже имел розовый цвет. Приметы по этому поводу молчат. Есть много поверий относительно красного солнца и багрового заката. Дескать, это к непогоде или несчастью.