Необычное розовое солнце распустилось над Бердском перед закатом

Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?
Пепел от салюта засыпал зрителей в городском парке на празднике в Бердске
Ликвидировать дефицит медицинского персонала обязал Минздрав региональные власти
Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска
В 28-градусную жару Дед Мороз и Снегурочка раздавали мороженое в Бердске
Хотите уехать из Бердска: «Самое лучшее в Бердске – пляжи, худшее – все остальное»
51% бизнесменов не верят в улучшение условий для работы в России
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий»