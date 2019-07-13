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Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?

Взрыв прогремел за танцплощадкой по окончании праздника. Организаторы салюта утверждают, что дети взорвали свои петарды. Власть будет разбираться с безопасностью фейерверка.(ВИДЕО, ФОТО)

13.07.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?

Снаряды готовы к салюту в парке Бердска на танцплощадке

Как только прогремели последние залпы салюта 13 июля в городском парке Бердска, за танцплощадкой раздался мощный взрыв.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», салютом завершился праздник в честь Дня семьи, любви и верности, организованный местным клубом «100 друзей» с разрешения и при участии мэрии. С полудня и до 22.00 в городком парке и на площади Горького проходили конкурсы, мастер-классы, концертные программы, театрализованные представления, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Взрыва за танцплощадкой, откуда почему-то запускали фейерверк, испугались очевидцы, некоторые поспешили отбежать. Дыми и огня не было, пара мальчишек на самокатах спешно покинула «поле брани», где остались валятся пустые «гильзы».

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что «пацаны украли снаряды из приготовленного салюта». Такое же предположение высказал организаторам фейерверка и начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев. Он полагает, что пиротехники не соблюли все требования безопасности во время запуска салюта.

Однако организатор фейерверка в грубой форме и на «ты» заявил представителю власти, что у него все в порядке,. Впрочем, Пономарев намерен разобраться, почему был проявлена беспечность и у людей был доступ к снарядом, почему не отвели зрителей на безопасное место.

Организатор фейерверка тем не менее собрал «гильзы», разбросанные в большом количестве вокруг танцплощадке, попросил помощницу «посчитать свои» и заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он ничего не нарушал.

Полицейских поблизости видно не было, хотя обычно на массовых праздниках дежурит немало людей в форме. Машина скорой помощи весь день стояла у площади Горького.

Автор видео Анастасия Солодкова

Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?

Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?

Взорвали украденные из салюта снаряды в городском парке Бердска?

Снаряды для салюта установили на танцплощадке

 


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