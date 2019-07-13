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Пепел от салюта засыпал зрителей в городском парке на празднике в Бердске

Пятиминутный салют запускали с танцплощадке в центре парка, который на это время заволокло дымом. Пепел сыпался прямо на толпы людей, успевших убежать в последние секунды.(ВИДЕО)

13.07.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Пепел от салюта засыпал зрителей в городском парке на празднике в Бердске

Фейерверки пускали прямо с танцплощадки городского парка Бердска

Праздник в честь Дня семьи, любви и верности завершился в Бердске в субботу, 13 июля, 5-минутным салютом. Почему-то снаряды установили прямо на танцевальной площадке в городском парке. Несмотря на то, что залпы прогремели на 5 минут позже заявленных 22.00, зрителей заранее не предупредили, что им необходимо отойти на определенное расстояние и в определенном направлении.

За несколько секунд до залпов устроитель салюта из-за решетки танцплощадки объявил рассевшимся вокруг зрителям, что им нужно отойти.

Впечатление от фейерверка смазало то, что на улице было еще достаточно светло. Хотя большинство зрителей похвалили устроителей салюта. Но не понравился им пепел, летевший прямо на толпы людей, и дым от взрывов петард, распространившийся на десятки метров вокруг.

Возмутился организацией салюта и начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев, дежуривший «на массовом мероприятии». Свои претензии о несоблюдении требований безопасности он высказал организатору салюта. Тот в довольно резкой форме ответил, что «все просчитал шагами».

Обычно на массовые городские праздники в Бердске салют запускают с территории школы №9, расположенной напротив парка. Всегда дежурит полиция, которая не подпускает людей ближе, чем на 100 метров. На этот раз праздник в честь Дня семьи, любви и верности устроил клуб бердский «100 друзей» с разрешения мэрии.

Автор видео Анастасия Солодкова


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