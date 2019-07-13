Ликвидировать дефицит медицинского персонала обязал Минздрав региональные власти

Регионы РФ разработают планы-графики по ликвидации кадрового дефицита и дисбаланса медицинского персонала в субъектах в соответствии с поручением министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по итогам видеоселекторного совещания с участием руководителей всех субъектов РФ, региональных министерств здравоохранения, ректоров медицинских вузов.

«По итогам видеоселектора сформирован и направлен в субъекты РФ перечень поручений. В частности, главам субъектов <…> рекомендовано: разработать «дорожные карты» (план-график) по ликвидации кадрового дефицита и дисбаланса на краткосрочную и среднесрочную перспективу с учетом потребности в специалистах, с указанием конкретных механизмов по устранению дефицита кадров», — сообщили в пятницу порталу «Будущее России. Национальны проекты» в пресс-службе Минздрава России.

В соответствии с поручениями, регионы должны скорректировать заявки на целевой прием на 2020 год «с учетом реальной региональной потребности в кадрах». Главам субъектов также рекомендовано расширять практику и возможности целевого приема студентов старших курсов медицинских вузов. В частности, предлагается продумать возможности дополнительной социальной поддержки будущих врачей в процессе их обучения.

Кроме того, субъект должен «обеспечить обязательное прохождение специалистами первичного звена здравоохранения образовательной программы по «онконастороженности» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Также все врачи должны быть вовлечены в систему непрерывного медицинского образования.

Министр в ходе селектора отметила, что «доля гарантированных выплат по окладам в заработной плате врачей и среднего медицинского персонала [должна быть приведена] в соответствие с рекомендованными значениями (55-60%)».

Ранее в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» министр здравоохранения РФ отмечала, что кадровый дефицит в РФ имеет относительный характер — специалистов в целом достаточно, но они неравномерно распределены по отраслям.

Доступность медпомощи и информирование

Доступность медицинской помощи для россиян, по убеждению министра, может быть обеспечена «лишь при создании единой скоординированной региональной системы здравоохранения с чёткой логистикой, пониманием возможностей каждой медицинской организации и организацией связей между организациями».

«Помочь этому может формирование внутри каждого региона «медицинских округов» – кластеров, объединяющих медицинские организации первого (ФАПы, амбулатории, поликлиники, районные больницы) и второго (межрайонные, межмуниципальные больницы и медцентры) уровней, задачей которых является организация всей необходимой помощи проживающему внутри «медицинского округа» населению с использованием всего лечебно-диагностического потенциала», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Формирование в субъектах сети учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю «онкология» и «кардиология», запланированно в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так к 2024 году смертность от инфарктов и инсультов должна быть снижена почти на четверть. Для этого, в частности, 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений переоснастят современным медицинским оборудованием. Для снижения смертности россиян от злокачественных новообразований к 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

Обсуждалось на селекторном совещании также и информирование граждан о возможностях получения ими медицинской помощи за счет программы госгарантий. «Чрезвычайно важно доводить до каждого жителя региона информацию о том, на что распространяются государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, каковы предельные сроки ожидания разных видов помощи (осмотра специалистами, диагностических процедур, госпитализации), как можно защитить свои права в случаях отказа в оказании бесплатной помощи, нарушении сроков ее оказания или попытке заменить ее платными услугами», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Геоинформационная система

В ходе селекторного совещания Скворцова также отметила, что геоинформационная система является незаменимым инструментом для территориального планирования медицинской инфраструктуры и выстраивания маршрутизации пациентов, так как позволяет выявлять «проблемные зоны» в субъектах. Геионформационная система позволяет учитывать особенности транспортной сети, численности и плотности населения, климатических особенностей региона.

«Начиная с 2017 года, этот ресурс активно используется в «достраивании» и модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», опираясь на ГИС, строятся врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты в поселках с численностью населения от ста до двух тысяч человек, планируются необходимые маршруты мобильных медицинских комплексов для удалённых и малонаселённых территорий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам министра, создание системы региональных сосудистых центров и первичных сосудистых центров в регионах РФ в рамках нацпроекта ведется именно под контролем геоинформационной системы.

«В результате, только за два последних года создано около 1000 новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7.9 % до 50 000; закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3700 мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах. Число сосудистых центров возросло с 293 в 2012 году до 656 к 2019 году», — уточнили в пресс-службе министерства.