Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска

— 50 человек стоят в очереди в ТЦ «Европа». Работают две кассы. Один кассир в отпуске, — описали ситуацию в пятницу очевидцы, приславшие в «Курьер. Среда. Бердск» фото в качестве доказательства своих слов.

Теперь такая картина наблюдается во многих пунктах приема платежей за услуги ЖГХ в Бердске практически ежедневно. Люди требуют открыть закрывшиеся недавно две кассы в центре города, где осталось лишь два пункта. Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов обещает это сделать в ближайшее время.

Он и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предлагают горожанам активнее переходить на онлайн-платежи, чтобы ликвидировать очереди, не тратить время и нервы. Но люди старшего поколения и не только по старинке несут деньги за коммуналку в кассы. И часами ждут своей очереди к заветному окошку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».