Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска
В 28-градусную жару Дед Мороз и Снегурочка раздавали мороженое в Бердске
Хотите уехать из Бердска: «Самое лучшее в Бердске – пляжи, худшее – все остальное»
51% бизнесменов не верят в улучшение условий для работы в России
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий»
Засыхают елки на главной улице Бердска
Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»
15 июля сайт «Курьер.Среда.Бердск» переходит на адаптивный дизайн
График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска
Сегодня в кассе Альтернативы заплатила за 5 минут.Никогда там не бывает очередей.Таких бы кассиров,как наша Танечка всем кассам
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Достижения нового директора Максимова
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