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Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска

Обещание открыть дополнительные пункты приема платежей Расчетно-кассовый центр пока не выполнил. А люди часами ждут очереди в заветное окно, чтобы отдать свои деньги.(ФОТО)

13.07.2019 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска

Очередь в кассу РКЦ в ТЦ «Европа»

— 50 человек стоят в очереди в ТЦ «Европа». Работают две кассы. Один кассир в отпуске, — описали ситуацию в пятницу очевидцы, приславшие в «Курьер. Среда. Бердск» фото в качестве доказательства своих слов.

Теперь такая картина наблюдается во многих пунктах приема платежей за услуги ЖГХ в Бердске практически ежедневно. Люди требуют открыть закрывшиеся недавно две кассы в центре города, где осталось лишь два пункта. Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов обещает это сделать в ближайшее время.

Он и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предлагают горожанам активнее переходить на онлайн-платежи, чтобы ликвидировать очереди, не тратить время и нервы. Но люди старшего поколения и не только по старинке несут деньги за коммуналку в кассы. И часами ждут своей очереди к заветному окошку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Фотофакт: Давятся в очередях ради оплаты коммуналки жители Бердска

Люди ждут часами своей очереди


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Сегодня в кассе Альтернативы заплатила за 5 минут.Никогда там не бывает очередей.Таких бы кассиров,как наша Танечка всем кассам

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Достижения нового директора Максимова :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

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