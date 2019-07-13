В 28-градусную жару Дед Мороз и Снегурочка раздавали мороженое в Бердске
Бердчане раскрыли секрет семейного счастья, угостили вкусными блюдами по семейным рецептам и прошлись парадом с колясками по площади Горького в День семьи, любви и верности. (ВИДЕО, ФОТО)
13.07.2019Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой4 коммент.
Сладкому презенту особенно радовались дети
В субботу, 13 июля, сотни горожан собрались на площади Горького в Бердске и в парке культуры и отдыха на День семьи, любви и верности.
Настоятель бердского Преображенского собора Василий Бирюков, прочитав молитву, благословил и поздравил присутствующих с праздником. Директор отдела культуры Оксана Мокриенко присоединилась к поздравлению и, желая любви и взаимопонимания, подчеркнула, что очень важно уметь прощать — тогда семья будет крепкая на долгие годы.
Со сцены чествовали бердчан проживших в браке более 50 лет.
Тамара Федоровна и Анатолий Михайлович Мона прожили вместе 52 года. Они работали в бердском торге, она — директором, он — главным инженером. Воспитали дочь, имеют двух внучек и внука. Скоро ожидают появление правнука.
— Чтобы прожить вместе долго, одной любви недостаточно. Нужно уважение, доверие друг к другу. Все семейные дела и бюджет планировать вместе, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Мона.
Аллеи парка превратились в большую творческую мастерскую. Дети и взрослые делали Смешариков из бумаги, плели венки из ромашек и ткали на станке.
На конкурсе «Скатерть-самобранка» мастерицы представили кушанья по семейным рецептам. Булочки, рулеты и блины отведали жюри и зрители. Лучшее блюдо приготовила 82-летняя Лина Шолохова. Именно ее блины оказались самыми-самыми вкусными.
Сегодня очень жарко, поэтому в качестве начинки бердчанка использовала ягоду – клубнику, малину и черную смородину. По ее мнению, чтобы блины получились отменными, нужна качественная мука и хорошая сковорода.
Под аплодисменты публики по площади Горького прокатился Парад колясок. Экипажей было немного, но каждый участник подошел к оформлению детского транспорта с фантазией. Коляски, украшенные прутьями и цветами, привлекли внимание уличных зевак.
Мама восьмерых детей Надежда Плотникова сделала дочкам венки из ромашек, и этими цветами украсили коляску.
В браке бердчанка 19 лет. Секрет семейного счастья семьи Плотниковых заключен в двух словах — совет и любовь.
— Нужно держать совет друг с другом и любить, — поделилась горожанка.
Как показал блиц-опрос «Курьер. Среда. Бердск», семейный праздник — это прекрасная возможность оторваться от гаджетов, провести время вместе и подарить родным нежность и тепло.
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«В 28-градусную жару Дед Мороз и Снегурочка раздавали мороженое в Бердске»
Под какими препаратами нужно быть, чтобы придумать, звать деда Морока 13 июля в жару +28 градусов на площади Горького, чтобы он раздал мороженное детям?
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Самый крутой там конь
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Что-то не густо вас там было
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Как всегда не было хорошей рекламы.
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