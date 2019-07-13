«В 28-градусную жару Дед Мороз и Снегурочка раздавали мороженое в Бердске»

В субботу, 13 июля, сотни горожан собрались на площади Горького в Бердске и в парке культуры и отдыха на День семьи, любви и верности.

Настоятель бердского Преображенского собора Василий Бирюков, прочитав молитву, благословил и поздравил присутствующих с праздником. Директор отдела культуры Оксана Мокриенко присоединилась к поздравлению и, желая любви и взаимопонимания, подчеркнула, что очень важно уметь прощать — тогда семья будет крепкая на долгие годы.

Со сцены чествовали бердчан проживших в браке более 50 лет.

Тамара Федоровна и Анатолий Михайлович Мона прожили вместе 52 года. Они работали в бердском торге, она — директором, он — главным инженером. Воспитали дочь, имеют двух внучек и внука. Скоро ожидают появление правнука.

— Чтобы прожить вместе долго, одной любви недостаточно. Нужно уважение, доверие друг к другу. Все семейные дела и бюджет планировать вместе, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Мона.

Аллеи парка превратились в большую творческую мастерскую. Дети и взрослые делали Смешариков из бумаги, плели венки из ромашек и ткали на станке.

На конкурсе «Скатерть-самобранка» мастерицы представили кушанья по семейным рецептам. Булочки, рулеты и блины отведали жюри и зрители. Лучшее блюдо приготовила 82-летняя Лина Шолохова. Именно ее блины оказались самыми-самыми вкусными.

Сегодня очень жарко, поэтому в качестве начинки бердчанка использовала ягоду – клубнику, малину и черную смородину. По ее мнению, чтобы блины получились отменными, нужна качественная мука и хорошая сковорода.

Под аплодисменты публики по площади Горького прокатился Парад колясок. Экипажей было немного, но каждый участник подошел к оформлению детского транспорта с фантазией. Коляски, украшенные прутьями и цветами, привлекли внимание уличных зевак.

Мама восьмерых детей Надежда Плотникова сделала дочкам венки из ромашек, и этими цветами украсили коляску.

В браке бердчанка 19 лет. Секрет семейного счастья семьи Плотниковых заключен в двух словах — совет и любовь.

— Нужно держать совет друг с другом и любить, — поделилась горожанка.

Как показал блиц-опрос «Курьер. Среда. Бердск», семейный праздник — это прекрасная возможность оторваться от гаджетов, провести время вместе и подарить родным нежность и тепло.

Автор видео Елена Белоусова

