На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий»

В Тбилиси на дом журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет РИА Новости.

На ней было написано: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий». Табличка провисела на здании несколько дней.

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.

«Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают», — рассказал сосед его родителей Ваха.

По словам мужчины, Габуния единственный журналист с телохранителями в стране. Знакомый семьи признался, что раньше ведущий был совершенно другим.

«После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое», — поделился он.

По его словам, родители оскандалившегося журналиста, у которых тоже есть квартира в этом доме, замкнулись в себе.

«Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть», — предположил Ваха.

Сосед отметил, что раньше гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия по вечерам постоянно наведывался к Габунии. Он добавил, что теперь телеведущий редко бывает в этом доме, так как купил еще одну квартиру в престижном районе.

Ранее журналист Георгий Габуния в эфире программы «P. S.» нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси «из-за уважения к грузинскому народу». Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его журналиста.