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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий»

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.

13.07.2019 Фото: Дины Карпицкой\КП 2 коммент.
 
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: В этом доме гнездится злой петушара Георгий

Фото: ДИНЫ КАРПИЦКОЙ/КП

В Тбилиси на дом журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет РИА Новости.
На ней было написано: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий». Табличка провисела на здании несколько дней.
По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.
«Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают», — рассказал сосед его родителей Ваха.
По словам мужчины, Габуния единственный журналист с телохранителями в стране. Знакомый семьи признался, что раньше ведущий был совершенно другим.
«После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое», — поделился он.
По его словам, родители оскандалившегося журналиста, у которых тоже есть квартира в этом доме, замкнулись в себе.
«Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть», — предположил Ваха.
Сосед отметил, что раньше гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия по вечерам постоянно наведывался к Габунии. Он добавил, что теперь телеведущий редко бывает в этом доме, так как купил еще одну квартиру в престижном районе.
Ранее журналист Георгий Габуния в эфире программы «P. S.» нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси «из-за уважения к грузинскому народу». Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его журналиста.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Им, грузинам, и укрошумерам давно ответил Жириновский:
    Отделились от России — живите на свои!
    Но они же всё пытаются и дальше сидеть на дотациях РФ, а в ответ плюются и обзываются!
    Хватит их поддерживать — вот что надо делать! :(

    Thumb up 8 Thumb down 2

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