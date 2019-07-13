Трасса Р-256: на светофоре на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов

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Почему никто не занимается неисправностью светофора на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная? Одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов, а ведь это происходит на федеральной трассе! Лично обращалась на номер 112, результата никакого. Наверное, для начала действий нужно ДТП с серьёзными последствиями.