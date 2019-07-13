Трасса Р-256: на светофоре на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов

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Сегодня и завтра выходной.
В понедельник эти службы не работают.
Во вторник рассмотрят заявку.
В среду опять не работают.
В четверг уже заявок будет много.
Хорошо, если в пятницу сделают.
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