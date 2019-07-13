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Трасса Р-256: на светофоре на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов

Лично обращалась на номер 112, результата никакого. Наверное, для начала действий нужно ДТП с серьёзными последствиями.

13.07.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина: 

Почему никто не занимается неисправностью светофора на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная? Одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов, а ведь это происходит на федеральной трассе! Лично обращалась на номер 112, результата никакого. Наверное, для начала действий нужно ДТП с серьёзными последствиями.


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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили табличку: «В этом доме гнездится злой петушара Георгий» Трасса Р-256: на светофоре на пересечении улиц Спортивная и Вокзальная одновременно горят разрешающие сигналы пересекающихся маршрутов Засыхают елки на главной улице Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сегодня и завтра выходной.
    В понедельник эти службы не работают.
    Во вторник рассмотрят заявку.
    В среду опять не работают.
    В четверг уже заявок будет много.
    Хорошо, если в пятницу сделают.

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