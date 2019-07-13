Хотите уехать из Бердска: «Самое лучшее в Бердске – пляжи, худшее – все остальное»

Найти идеальный город – задача не из легких. Да и нет, наверное, такого, который бы устраивал сразу всех. Его образ складывается из суммы многих и многих факторов. Взять, хотя бы, разницу климата: мало сказать, что в Сибири, к примеру, холодно, ведь и на разных ее территориях в один период погода может отличаться на десяток градусов. А это еще без учета количество осадков и скорость ветра.

Но кроме природного фактора есть фактор человеческий – есть ли места для работы, удобство транспорта, доступное жилье, развитая инфраструктура… Да и попросту – лежит ли душа к городу, чувствует ли человек себя в нем комфортно, как дома?

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» спросила людей на улице о том, как долго они проживают в Бердске, чем им нравится и не нравится этот город, какие черты для него характерны и хотели бы они перебраться куда-нибудь еще.

— В Бердске живу полгода, переехал из Иркутской области. Почему? Да просто так захотелось, нравится мне здесь. Нравится экологией, людьми и тем, что рядом есть большой город. Здесь как спальный район: захотел в большой город – поехал. Переезжать отсюда не планирую, — высказался Андрей Пятых, 30 лет.

— Я сама из Искитима, приехала в гости к сестре. Сюда пока только мечтаем переехать. Мне кажется, Бердск очень перспективный город, более современный, развивающийся. Говорили же, что, вроде как, его присоединят к Академгородку, и будет уже статус Новосибирска. Море здесь, пляжи. У нас речка – я в речке боюсь купаться. А здесь идешь к морю – так хорошо, — поделилась Юлия Бондаренко, 42 года.

— Уже как с 1992 в Бердске, переехать отсюда никогда не хотела. Красивый город, сейчас застраивается, хорошо становится. Он более спокойный, чем другие города, — рассказала Алина Ткаченко.

— Да 30 лет уже живу здесь, уезжать не хочется. Из такого города зачем же уезжать? Город хороший, сейчас вот много магазинов стало, особенно на площади. Парки развлекательные открыли, вообще все стало хорошо, — ответил на вопросы Евгений Княжев.

— Живу здесь с рождения. Уехать не хочу, но побольше бы зелени было бы хорошо. А то сейчас вырубают все. Бердск – спокойный город. И в плане дорог здесь более спокойно, чем в Новосибирске. Зелени, конечно, тоже больше. Магазинов много доступных, — отметила Мария, 35 лет.

— Мы приехали год назад из города Иркутска. Так захотели сюда, и вот, приехали. У меня здесь дочь была с сыном в Мешалкина. Там ему делали операцию на сердце. Вот она и говорит: «Мам, мне понравился так Бердск» и мы с сыном просто так вот, никого здесь нет, взяли и приехали, сняли двухкомнатную квартиру на ул. Ленина. Папа наш на вахте постоянно работает, а сыну нравится этот город без ума! И он сказал: «Мам, я никогда и никуда отсюда не уеду» и я так же, — выразила общее мнение семьи Елена Владимировна Прогляда.

— Меня зовут Юлия, а это мои детки Никита и Варвара. Я родилась в городе Бердске, живу здесь всю жизнь, никуда не уезжала. Мне нравится, что он становится более уютным этот городок, небольшой, тихий. Для детей много развлечений. Хотелось бы, чтобы он становился еще уютнее. Что не нравится – качество наших дорог, потому что я автолюбитель, постоянно ощущаю это на себе, — оценила Юлия.

— Я Валерия. В Бердске живу 9 лет. Город мне нравится, он спокойный, чистый, аккуратный. (Что хотелось бы улучшить — прим. ред.) ну, есть 18 квартал. Выглядят дома как заброшенные, до них никому дела нет. Одни грязные общежития. Но общежития же тоже можно в порядок приводить, следить за ними. Перебраться бы не хотела. Сама не здешняя, из поселка. Был вариант переехать в Новосибирск, но Бердск лучше, — охарактеризовала Валерия.

— В Бердске я живу 8 лет, переехала из Искитима. Бердск мне очень нравится. Самые лучшие качества это, как мне сразу подумалось, что это зеленый город. Считается курортной зоной. Мне очень понравилось, когда мы приехали, что это именно такой зеленый городок, спокойный. Небольшой, это тоже преимущество для меня, я не люблю большие города. Но самое что, наверное, плохое – дороги, особенно во дворах. В центре, конечно, все красиво, а во дворах дороги очень плохие. Перебраться никуда не планирую, хочу всегда здесь жить, — высказалась Татьяна Маслак Татьяна.

— Я с рождения в Бердске живу. Самое лучшее, наверное, — это то, что тут много пляжей. А худшие… ну, наверное, все остальные (смеется). Дороги, дома старые, мало кафе, мало заведений классных. Я вообще на Кипр собираюсь, ну а так, если из реального, то, наверное, в Калининград я уехала бы. Мне просто надоело тут жить, я уже очень долго здесь живу и — все, хватит. Надо перебираться и менять каждые, наверное, 20 лет точно, место жительства, — категорична Дарья Борзенкова, 20 лет.