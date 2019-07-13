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51% бизнесменов не верят в улучшение условий для работы в России

К негативным факторам относят уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%).

13.07.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
51% бизнесменов не верят в улучшение условий для работы в России

10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать

Каждый второй предприниматель скептичен в отношении будущего, но отказываться от собственного бизнеса большинство из них не планирует.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.
Большинство российских предпринимателей оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные (71%). При этом только 15% опрошенных считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и развитие бизнеса. Несмотря на это, большинство участников опроса (76%) при возможности выбора предпочли бы иметь собственное дело.

Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделяют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%). Отрицательное воздействие, по мнению респондентов, оказывает также группа факторов, связанных с судебно-правовой системой: уровень защищенности собственника, работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), а также работа контрольно-надзорных органов (63%). При этом уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%), по оценке предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду.

Риск снижения спроса на продукты и услуги (72%) современные предприниматели оценивают как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения уровня налогообложения (70%) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64%), а также роста издержек (63%). Каждый второй участник опроса (52%) беспокоится о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоминаются возникновение проблем с правоохранительными органами (41%) и риск рейдерского захвата (25%). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и дестабилизации экономической системы (20%), а также изменения политической ситуации (22%).

Более половины опрошенных (51%) скептично настроены в отношении будущего, и в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реализацию долгосрочных стратегий планирует только 23% российских бизнесменов. В ближайшую трехлетку поддерживать свое дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Еще 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать.

Источник: ВЦИОМ


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(2) Комментариев

  1. житель Бердска

    Что тут сказать — перспективы в России есть только у номенклатуры действующего режима. Остальные люди — это дойные коровы! :-D Правильно сказал Лермонтов — страна рабов, страна господ. Кстати, у прокурорских именно синие мундиры. :-D :-D

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  2. Аноним

    о борьбе с коррупцией и бедностью можно говорить долгими годами….Но — что не лечится в свое время лекарством, позже будет лечиться железом и огнем (с)…
    Деградация государства рано или поздно переходит в серьезный кризис,как минимум…и он уже на пороге….

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