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Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

Несмотря на то, что популярный бердский пляж официально закрыт для посетителей и купаться на нем запрещено, мусора здесь с каждым днем становится все больше.

12.07.2019 Автор: Татьяна Назарова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

Мусор на пляже «Старый Бердск»

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 июля, обратились читатели с сообщением о том, что пляж «Старый Бердск» завален мусором и задали вопрос: «Кто должен отвечать за эту территорию?». Кругом на песке разбросаны пластиковые пакеты, бутылки и прочие отходы.

— Уже второй год за пляжем присматривает ИП, пляж находится в аренде. Сейчас купание на пляже «Старый Бердск» запрещено, — уточнил для «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев.

Оперативно связаться с арендаторами пляжа «Старый Бердск» не удалось.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официально в городе на сей момент добро на открытие дали четырем бердским пляжам. И «Старого Бердска» в этом списке нет.

Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А вот при Мариненко был порядок, а его ругали…

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  2. Аноним

    Этот пляж я знаю с детства. Это место, где могут купаться дети от 2-х лет, можно играть в спортивные игры, использовать плавсредства и тд. Это место очень популярное среди горожан в выходные тёплые летние дни. Очень жаль, что Шестерин, Захаров не очень любят там появляться, потому что увидят свою несостоятельность. Любой руководитель самого мелкого масштаба задаст себе вопросы:
    -где тут остановка общественного транспорта?
    -почему тут нет реализации программы «безопасные дороги»(люди ходят по проезжей части)?
    -если кто-то порежет ногу, с сердцем станет плоха, утопленник, кто окажет грамотно первую помощь?
    -где туалеты?
    — если кто-то потеряется, можно обьявить по громкой?

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