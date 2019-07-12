Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

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Этот пляж я знаю с детства. Это место, где могут купаться дети от 2-х лет, можно играть в спортивные игры, использовать плавсредства и тд. Это место очень популярное среди горожан в выходные тёплые летние дни. Очень жаль, что Шестерин, Захаров не очень любят там появляться, потому что увидят свою несостоятельность. Любой руководитель самого мелкого масштаба задаст себе вопросы:
-где тут остановка общественного транспорта?
-почему тут нет реализации программы «безопасные дороги»(люди ходят по проезжей части)?
-если кто-то порежет ногу, с сердцем станет плоха, утопленник, кто окажет грамотно первую помощь?
-где туалеты?
— если кто-то потеряется, можно обьявить по громкой?
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