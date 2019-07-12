Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 12 июля, обратились читатели с сообщением о том, что пляж «Старый Бердск» завален мусором и задали вопрос: «Кто должен отвечать за эту территорию?». Кругом на песке разбросаны пластиковые пакеты, бутылки и прочие отходы.

— Уже второй год за пляжем присматривает ИП, пляж находится в аренде. Сейчас купание на пляже «Старый Бердск» запрещено, — уточнил для «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения мэрии Бердска Василий Пономарев.

Оперативно связаться с арендаторами пляжа «Старый Бердск» не удалось.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», официально в городе на сей момент добро на открытие дали четырем бердским пляжам. И «Старого Бердска» в этом списке нет.