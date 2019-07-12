«Заминировал» многоквартирный дом пьяный житель Бердска

Бердчанин грозился привести в действие несуществующую бомбу
Вынесла приговор жителю Бердска Алексею Лизину судья бердского городского суда Наталья Агеева сегодня, 12 июля. Помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что будучи в состоянии алкогольного опьянения в июне 2019 года Лизин позвонил в скорую помощь, сообщив об угрозе взрыва.
Лизин признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на один год с наложением ограничений, — сообщила Наталья Сафронова.
В течение ближайшего года Алексею Лизину запрещено выезжать за пределы Бердска, менять место жительства без согласия органов, осуществляющих надзор за отбыванием наказания.
На скамье подсудимых Лизин оказался из-за выходки, которую он совершил в состоянии алкогольного опьянения в июне этого года. Он позвонил диспетчеру станции скорой медпомощи Бердска с сообщением об акте терроризма. Алексей Иванович заверил медиков, что заложил взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, грозился привести его в действие. Сотрудники полиции обследовали дом, но взрывчатку не нашли.
Стоит отметить, что обвиняемый полностью признал вину и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без исследования вещественных доказательств по делу и свидетельских показаний.
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