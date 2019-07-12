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Повысить прожиточный минимум до 12 тыс. рублей надеется Минтруд

Показатель увеличится на 4%. Цены на продукты питания во втором квартале 2019 года выросли на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения.

12.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Повысить прожиточный минимум до 12 тыс. рублей надеется Минтруд

Прожиточного минимума не хватает для нормального существования

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.

Проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов в четверг.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, таким образом, величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Что подорожало во II квартале
По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) во II квартале 2019 г. к предыдущему кварталу составил 100,9% (рост на 0,9%). Однако, отмечается в записке, цены на продукты питания выросли на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения.

Самый значительный рост потребительских цен отмечается на картофель и овощи.

Так, в среднем за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на репчатый лук выросла на 40,1%, на свежую белокочанную капусту — на 37,4%, морковь — на 29,9%, свеклу — на 26,1%, картофель — на 22,9%.

Выросла и цена на хлебные изделия всех видов: от 2,1% на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта до 17,3% на пшено.

«Несколько повысились цены на молочные продукты: на масло сливочное на 2%, сыры сычужные твердые и мягкие на 1,7%, творог жирный на 1,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, кисломолочные продукты и сметану на 1,0%», — отмечают в Минтруде.

Мороженая рыба при этом подорожала на 2,6%.

Одновременно на 12% снизились цены на куриные яйца, на 4,3% подешевел сахар-песок, на 4,3% снизилась цена за курицу (кроме окорочков).

Потребительская корзина — установленный государством минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров и услуг — лекарства, одежда, обувь, санитарно-гигиенические принадлежности и культурно-бытовые товары. Исходя из стоимости потребительской корзины в России рассчитывается прожиточный минимум, с величиной которого связаны социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране.

Стоимость потребительской корзины рассчитывается ежемесячно Росстатом для основных социально-демографических групп населения — трудоспособных граждан, пенсионеров и детей как в целом по России, так и отдельно для каждого региона страны.

Источник: Интерфакс


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