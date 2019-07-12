15 июля сайт «Курьер.Среда.Бердск» переходит на адаптивный дизайн

График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска
Путин впервые провел переговоры с Зеленским по телефону
Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска
За незаконное хранение 51 патрона ограничили свободу жителю Бердска
Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»
Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве
Поженились 17 пар во вторую пятницу июля в Бердске
До 65 лет разрешат служить генералам в полиции
Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске