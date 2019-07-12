В резерве для ликвидации ЧС в Приморье находятся 10 спасателей Бердска

В конце июня масштабные дожди в Иркутской области привели к наводнению — в пик паводка уровень рек достигал критической отметки. 2 июля началось снижение уровня воды, однако последствия природной аномалии еще не скоро удастся устранить. Сейчас спасатели работают на восстановлении электроснабжения, обеспечением помощи пострадавшим. Военные провели вакцинацию в двух районах Иркутской области по причине существования высокой угрозы эпидемии.

— Мы туда не ездили и находимся в резерве. Основной отряд 40 человек из Красноярска находится там. Коченевский отряд (Новосибирская область — прим. ред.) тоже там. Когда прибудут, неизвестно, а мы, 10 человек, аэромобильная группа, находимся в резерве. Поедем им на замену, если будет нужно. Обстоятельства всегда одни и те же — ликвидация паводка. Если не будет другого паводка, то на ликвидацию этого. А если еще будет, там прогнозируют, что вода может быть, — то на ликвидацию последствий нового,— прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.