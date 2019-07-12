Санкции на госдлог России могут наложить в США

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — заявил в ходе слушаний Шерман.

Он добавил, что документ предусматривает и механизм для снятия санкций. Это станет возможным, если в Вашингтоне придут к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим.

Сам проект оборонного бюджета, в который включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись Дональду Трампу.

Ранее в конгресс внесли уже несколько подобных законопроектов, но их пока не рассматривали.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому делу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.

Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств «российского вмешательства» Мюллер так и не представил.