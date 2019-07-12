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Посмотреть фильм «Чернобыль», однозначно, стоит

Основной посыл: ядерная энергетика — это страшно, хуже только если АЭС строят русские, у которых ничего никогда не получалось. А эта мысль, согласитесь, уже похожа на экономическую войну и призыв.

12.07.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал АЭС:

-Сериал «Чернобль» и его последствия. Тем, кто не смотрел, посмотреть, однозначно, стоит. Но только так, чтобы потом подумать и осознать то, что увидели. Основной эффект от него: ядерная энергетика — это страшно, хуже только если АЭС строят русские, у которых ничего никогда не получалось, а значит и не получится. А эта мысль, согласитесь, уже похожа на экономическую войну и призыв к мировому сообществу.

«Чернобыль» от HBO неправильно демонстрирует ядерную энергию по той же причине, по которой человечество неправильно воспринимает её последние 60 лет – мы просто ошибочно перенесли свой страх перед ядерным оружием на атомные электростанции.

На самом же деле, Чернобыль доказывает, что ядерная энергия – наиболее безопасный способ получения электричества. В худших катастрофах ядерных реакторов наружу утекает относительно небольшое количество радиоактивного материала, что вредит небольшому количеству людей. Всё остальное время АЭС уменьшают воздействие загрязнения воздуха на окружающую среду, заменяя ископаемое топливо и биомассу. По этой причине ядерная энергия на сегодня уже спасла почти два миллиона жизней.

Здесь хороший разбор, хоть и много текста: https://habr.com/ru/post/459544/


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