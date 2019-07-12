КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3ю .рогачёва 18а
Продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Санкции на госдлог России могут наложить в США

В резерве для ликвидации ЧС в Приморье находятся 10 спасателей Бердска

Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы в Букингемском дворце

Новая газета: 8 подозреваемых в разбое офицеров ФСБ скрылись на Кавказе

Попасть в десятку лидеров на военных играх Минобороны надеется клуб «Сокол» из школы №1 Бердска

Медведев снизит уровень долгов по зарплате новыми полномочиями инспекторов

Доход в 3 копейки за год задекларировал депутат от ЛДПР в Амурской области

Нарисовать на стенах городского музея хотят историю Бердска

«Зачистить» Петра Порошенко хочет Зеленский

Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Нарисовать на стенах городского музея хотят историю Бердска

Возможно, скоро Бердск украсит еще одно граффити. Волонтеры планируют собраться 25 июля, чтобы запечатлеть исторические сюжеты на фасаде музейного здания.

12.07.2019 Автор: Татьяна Назарова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Нарисовать на стенах городского музея хотят историю Бердска

Бердский историко-художественный музей сам станет выставкой

«МолодежкаОНФ», распространенная в 85 субъектах РФ, запустила акцию, в которой предложила волонтерам разных регионов рассказать об истории своего города. И Бердск не остался в стороне. Художники решили объединить свои усилия с волонтерами, чтобы организовать мини-фестиваль, где любой желающий сможет оставить след в истории города.

— Молодежный клуб «Сто друзей» начали такую историю — с художниками рисовать картины на домах. Они брали своих волонтеров и наносили рисунок. Художник работает, ребята ему помогают. Меня тоже пригласили как художника, и мы тоже сделали несколько картин по Бердску, только делали их немного по-другому: наносили линию рисунка и я обучал детей, как рисовать. Мне очень понравилась эта идея, и я уже провел несколько мероприятий — и в Академгородке, и в городе. И вот, после прошлого мероприятия  «Привет, велосипед» поступило предложение от молодежной организации «МолодежкаОНФ.». Я подумал: а почему бы не собрать всех вместе и не сделать общегородское мероприятие? А если это будет что-то более грандиозное, бердский музей предлагает провести кинопоказы на тему истории города, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» художник-граффист Станислав Раков.

Сотрудники музея поддержали художников, однако пока проект находится в режиме идеи. Сроки и объем проведения работ будут обсуждаться между директором музея и инициаторами в скором времени. По словам Станислава, встреча пройдет в конце этой или в начале следующей недели.

— Когда точно будет происходить и в каком объеме я сейчас точно сказать не могу, потому что предстоит встреча с инициатором этого проекта. Идея сделать фасад музея некой открытой выставкой по истории города Бердска с графическим воплощением исторических событий или даже личностей, таких как купец Горохов, например, у нас витала давно, просто не находила воплощения. В принципе, все сотрудники музея «за» двумя руками. Но стоит сказать, что на сегодняшний день есть пока только идея. Это не значит, что она будет воплощена. Есть идея создания на нижней части фасада музея некой реки истории от начала  — о развитии Бердска. Вообще к граффити, которые имеют смысл и сделаны со вкусом, лично я отношусь очень положительно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

Встреча музейщиков и художников , предположительно состоится 25 июля.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Санкции на госдлог России могут наложить в США В резерве для ликвидации ЧС в Приморье находятся 10 спасателей Бердска Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы в Букингемском дворце

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика