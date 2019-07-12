Нарисовать на стенах городского музея хотят историю Бердска

«МолодежкаОНФ», распространенная в 85 субъектах РФ, запустила акцию, в которой предложила волонтерам разных регионов рассказать об истории своего города. И Бердск не остался в стороне. Художники решили объединить свои усилия с волонтерами, чтобы организовать мини-фестиваль, где любой желающий сможет оставить след в истории города.

— Молодежный клуб «Сто друзей» начали такую историю — с художниками рисовать картины на домах. Они брали своих волонтеров и наносили рисунок. Художник работает, ребята ему помогают. Меня тоже пригласили как художника, и мы тоже сделали несколько картин по Бердску, только делали их немного по-другому: наносили линию рисунка и я обучал детей, как рисовать. Мне очень понравилась эта идея, и я уже провел несколько мероприятий — и в Академгородке, и в городе. И вот, после прошлого мероприятия «Привет, велосипед» поступило предложение от молодежной организации «МолодежкаОНФ.». Я подумал: а почему бы не собрать всех вместе и не сделать общегородское мероприятие? А если это будет что-то более грандиозное, бердский музей предлагает провести кинопоказы на тему истории города, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» художник-граффист Станислав Раков.

Сотрудники музея поддержали художников, однако пока проект находится в режиме идеи. Сроки и объем проведения работ будут обсуждаться между директором музея и инициаторами в скором времени. По словам Станислава, встреча пройдет в конце этой или в начале следующей недели.

— Когда точно будет происходить и в каком объеме я сейчас точно сказать не могу, потому что предстоит встреча с инициатором этого проекта. Идея сделать фасад музея некой открытой выставкой по истории города Бердска с графическим воплощением исторических событий или даже личностей, таких как купец Горохов, например, у нас витала давно, просто не находила воплощения. В принципе, все сотрудники музея «за» двумя руками. Но стоит сказать, что на сегодняшний день есть пока только идея. Это не значит, что она будет воплощена. Есть идея создания на нижней части фасада музея некой реки истории от начала — о развитии Бердска. Вообще к граффити, которые имеют смысл и сделаны со вкусом, лично я отношусь очень положительно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития бердского историко-художественного музея Марина Янеева.

Встреча музейщиков и художников , предположительно состоится 25 июля.