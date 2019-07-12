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До 65 лет разрешат служить генералам в полиции

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских. Предельный возраст увеличат по просьбам сотрудников МВД.

12.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
До 65 лет разрешат служить генералам в полиции

Полковников в МВД будут держать до 60 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста для службы в органах внутренних дел. Депутаты поддержали поправки единогласно, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Для генерал-лейтенантов внутренней службы, генерал-лейтенантов юстиции, генерал-майоров полиции, генерал-майоров внутренней службы или генерал-майоров юстиции предельный возраст службы предлагается увеличить с 60 до 65 лет. Для полковников полиции, юстиции и внутренней службы его повысят с 55 до 60 лет, для майоров и подполковников — с 50 до 55 лет.

Также предлагается повысить предельный возраст для поступления на службу в эти органы — до 40 лет для замещения должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава, вместо прежних 35 лет.

Сотрудникам МВД предложено дать дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами. Также законопроект предполагает запрет на увольнение сотрудника за проступок позднее, чем в течение шести месяцев со дня доклада о проступке его начальнику.

Комментируя поправки, зампредседателя думского комитета по безопасности Александр Хинштейн рассказал, что комитет получает много просьб от полицейских по повышении предельного возраста. По его словам, при нынешнем порядке полковники в 55 лет вынуждены увольняться, хотя достигают пика профессионализма и расцвета. Он добавил, что порядок выхода полицейских на пенсию по выслуге лет изменен не будет.

После принятия этого закона в МВД будут ждать возвращения бывших сотрудников органов внутренних дел, отметил замглавы ведомства Игорь Зубов. По его словам, законопроект затрагивает интересы 140 тысяч сотрудников, которые либо приближаются к предельному возрасту для службе, либо его достигли, но получили разрешение остаться. По оценкам кадрового аппарата, из них около 26 тысяч выразили желание остаться на службе после достижения предельного возраста.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. igk63

    Да они и до могилы будут согласны прислуживать. :(

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  2. Slon

    Следующий шаг передача должности по наследству… 8)

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