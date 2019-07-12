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Уходит в отставку глава проекта по производству Boeing 737 после серии катастроф

Должность Эрика Линдблада может занять Марк Дженкс, который до этого возглавлял подразделение, занимающееся разработкой новой модели самолета среднего класса.

12.07.2019 Фото: nl.wikipedia.org Нет комментариев
 
Уходит в отставку глава проекта по производству Boeing 737 после серии катастроф

Boeing 737 MAX 8

Руководитель программы авиаконцерна Boeing по производству самолетов семейства 737 Эрик Линдблад уходит в отставку спустя год работы в компании, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, о решении Линблада покинуть свой пост заявил сотрудникам компании глава отдела коммерческой деятельности Boeing Кевин Макалистер. Он уточнил, что о своем намерении руководитель программы по производству лайнеров 737 заявил еще в прошлом году, из чего агентство делает вывод о том, что его уход в отставку не связан с двумя авиакатастрофами лайнеров Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли 346 человек.

По словам Макалистера, место Линдблада займет Марк Дженкс, который до этого возглавлял подразделение, занимающееся разработкой новой модели Boeing среднего класса, которая фигурирует под рабочим названием NMA. О том, кто возьмет на себя руководство разработкой такого лайнера после смены главы этой программы, на данный момент неизвестно.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик маневренности»).

Источник: ТАСС


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