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Медведев снизит уровень долгов по зарплате новыми полномочиями инспекторов

Кабмин рассматривает два законопроекта по борьбе с недобросовестными компаниями, отметил глава правительства.

12.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Медведев снизит уровень долгов по зарплате новыми полномочиями инспекторов

Не везде зарплату дают вовремя

Расширение полномочий трудовых инспекторов и возможность привлекать судебных приставов к взысканию долгов по зарплате поможет понизить общий уровень задолженности в РФ. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Правительство рассматривает два законопроекта по борьбе с недобросовестными компаниями, в том числе, с теми, которые имеют задолженность по зарплате и другим выплатам. «К сожалению, таких компаний достаточно, подчас они месяцами не платят своим сотрудникам. Добиваться полагающихся денег от коммерческих структур подчас тяжело, долго, не у всех людей есть специальные юридические познания. Нам надо эту процедуру ускорить для того, чтобы долги по зарплате можно было бы получать в упрощенном порядке — просто обратившись в трудовую инспекцию», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что эти меры должны помочь людям быстрее получать причитающимся им деньги и понизить общий уровень задолженности по заработной плате.

Премьер-министр сообщил что для ускорения процесса взыскания долгов правительство предлагает расширить полномочия трудовых инспекций. Так, если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор можно привлечь судебных приставов для взыскания задолженности. Решения суда или комиссии по трудовым спорам для этого уже не потребуется.

Также если у компании-должника на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности по зарплате. «Делаться это будет в течение трех месяцев после решения трудового инспектора. При этом судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков обо всех счетах, о движениях по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте», — сказал Медведев.

Источник: ТАСС


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