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За незаконное хранение 51 патрона ограничили свободу жителю Бердска

Полицейские при обыске обнаружили боеприпасы в доме Владимира Дорна. Он признал свою вину. Суд на 4 месяца ограничил его свободу, запретив в том числе выезжать за пределы города.

12.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: МВД по НСО 2 коммент.
 
За незаконное хранение 51 патрона ограничили свободу жителю Бердска

При обыске у бердчанина нашли патроны

Поймали на незаконном хранении боеприпасов жителя Бердска Владимира Дорна. Бердский городской суд 11 июля вынес ему приговор.

— Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконное хранение боеприпасов. Владимира Дорна приговорили к 4 месяца ограничения свободы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Теперь осужденный не вправе на срок приговора покидать Бердск, посещать развлекательные мероприятия, но обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Владимир Дорн попал на скамью подсудимых после обыска правоохранителей. Как выяснилось, Дорн владел огнестрельным оружием «Тигр» — охотничьим карабином на базе самозарядной снайперской винтовки Драгунова СВД. Срок лицензии на оружие истек, но патроны для карабина у обвиняемого остались. Полицейские Бердска обнаружили в доме у обвиняемого 51 патрон, которые хранились без законного основания.

Дорн признал свою вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей.


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Санкции на госдлог России могут наложить в США В резерве для ликвидации ЧС в Приморье находятся 10 спасателей Бердска Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы в Букингемском дворце

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Крутое дело, молодцы правоохранители, есть чем гордиться… Ну а обворованные мошенниками пенсионеры, пока подождут, не до них. Есть более важные дела…. %)

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