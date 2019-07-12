За незаконное хранение 51 патрона ограничили свободу жителю Бердска

Поймали на незаконном хранении боеприпасов жителя Бердска Владимира Дорна. Бердский городской суд 11 июля вынес ему приговор.

— Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконное хранение боеприпасов. Владимира Дорна приговорили к 4 месяца ограничения свободы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Теперь осужденный не вправе на срок приговора покидать Бердск, посещать развлекательные мероприятия, но обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Владимир Дорн попал на скамью подсудимых после обыска правоохранителей. Как выяснилось, Дорн владел огнестрельным оружием «Тигр» — охотничьим карабином на базе самозарядной снайперской винтовки Драгунова СВД. Срок лицензии на оружие истек, но патроны для карабина у обвиняемого остались. Полицейские Бердска обнаружили в доме у обвиняемого 51 патрон, которые хранились без законного основания.

Дорн признал свою вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей.