С половиной мозга нормально живет 60 лет пациент в Подмосковье

С уникальным случаем столкнулись врачи-неврологи одной из районных подмосковных клинических больниц. К ним поступил пациент, у которого полностью отсутствовало… левое полушарие мозга. Еще больше врачи удивились, когда узнали, что больной прожил с данным недостатком 60 с лишним лет: получил высшее образование, отслужил в армии, завел семью, ничего не подозревая о своей особенности. О необычной клинической истории «МК» рассказала невролог Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И.Бурназяна Марина АНИКИНА.

— Мужчина был доставлен в районную клиническую больницу на юге Московской области в связи с транзисторной ишемической атакой, — рассказывает Марина Александровна. — Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу. В отличие от инсульта при ишемической атаке симптомы не сопровождаются развитием инфаркта мозга (необратимого повреждения участка мозга). У пациента наблюдались проблемы с подвижностью руки и ноги. Когда радиологи сделали ему КТ (компьютерную томографию), то некоторое время пребывали в недоумении — у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака. Вместо левого полушария на снимке зияла черная «дыра». Неврологи сделали вывод, что функции всего мозга у этого человека всю жизнь выполняло только оставшееся правое полушарие.

Ишемическая атака вскоре сошла на нет, функции конечностей восстановились, и мужчину отпустили домой. Обследоваться дальше он отказался, сославшись на то, что не хочет даже задумываться о том, что у него нет одного полушария. «Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя «слава», — сказал он врачам и то же самое повторил исследователям из Института им. Бурназяна.

Из беседы с необычным пациентом врачи узнали, что мужчина рос нормальным ребенком, у него не выявляли проблем ни с двигательным аппаратом, ни со зрением, ни с психикой. Он успешно окончил школу, поступил в институт и окончил его, получив профессию инженера. Без одного полушария он отслужил в армии (!), женился, у него с женой родились двое детей. До пенсии мужчина работал по специальности на одном из подмосковных заводов.

— Ученым известны случаи отсутствия определенных частей полушария головного мозга, — поясняет Марина Аникина. — Такие бывают у больных ДЦП: в части случаев интеллект у таких людей сохранен, а вот двигательные функции почти всегда нарушены. Но ДЦП развивается на более поздних сроках развития плода. Мы же столкнулись со случаем, когда нарушение в развитии мозга произошло на самом раннем эмбриональном сроке беременности, возможно, было какое-то кровоизлияние или другие события. Иногда они могут приводить к фатальным последствиям, к примеру, выкидышу, но, как мы видим на примере нашего уникальнейшего случая, могут закончиться и вполне благополучно.

Возможность компенсации такого события заключается в том, что у эмбриона функции мозга еще не распределены в центры, а значит, мозг обладает огромным ресурсом к перераспределению функций (феномен пластичности), и при неразвитии или повреждении одного полушария второе полностью берет на себя функции обоих. Если бы мама нашего уникального инженера готовилась к родам не 60 лет назад, а в наше время, то ей, скорей всего, посоветовали бы искусственно прервать беременность. Перинатальный скрининг, УЗИ сразу показали бы у будущего ребенка нехватку целого полушария, и врачи не стали бы рисковать. Однако в 50-х годах прошлого века еще не существовало таких технологий, и ребенок смог появиться на свет без полушария, вырос, родил здоровых детей.

— По наследству им не могла передаться эта особенность?

— Нет, это не наследственное заболевание

Источник: mk.ru