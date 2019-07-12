Доход в 3 копейки за год задекларировал депутат от ЛДПР в Амурской области

Депутат Заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, который задекларировал за 2018 год доход в три копейки, скрыл свой заработок, заявили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве проверили декларацию и выяснили, что Труш только в декабре 2018 года заработал более 92 тысяч рублей. Прокурор Приамурья Руслан Медведев внес представление спикеру регионального парламента для устранения нарушений.

Ранее Труш рассказал РИА Новости, что в Заксобрании он трудится на общественных началах, денег не получает, а зарабатывает заказами по дизайну интерьера, «выходит на объекты как консультант и работает руками, выпиливает, декорирует как разнорабочий».

В своем инстаграме депутат пояснял, что он будет «работать самозанятым и не платить налоги», пока закон «позволяет это делать».

В декларации за 2017 год у Труша вообще не было указано какого-либо дохода. Депутат владеет квартирой площадью 49,1 квадратного метра, транспортных средств у него нет.

Источник: РИА Новости