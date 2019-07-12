РПЦ оскорбилась «божественной шаурмой» в Пермском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с «божественной шаурмой» на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка написал на свой странице в соцсети Facebook, что в епархию поступает «множество телефонных звонков от возмущенных людей», которые пожаловались на рекламу пермского кафе, использующего религиозный образ для рекламы заведения. На рекламном постере кафе, о котором сообщили граждане, изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой. В связи с этим Литовка заявил о намерении обратиться в полицию с жалобой на кафе, назвав рекламу «форменным безобразием».

Правоохранители и собственники кафе пока не прокомментировали ситуацию РИА Новости.

«Для анализа данной рекламы и принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона о рекламе необходимы специальные познания. Данная реклама будет обсуждена на экспертном совете по рекламе, который действует при Пермском УФАС», — заявили агентству в ведомстве.

В антимонопольной службе уточнили, что действия авторов рекламы подпадают под часть 6 статьи 5 закона о рекламе, которая гласит, что в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении… религиозных символов».

Источник: РИА Новости