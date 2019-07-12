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Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

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Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Активисты пригласили всех на чай, чтобы «обсудить план спасения нашего города и всех жителей Киселевска». Но в полиции предупредили: подобные мероприятия приравниваются к незаконному собранию.

12.07.2019 Фото: Новости Киселевска / YouTube Нет комментариев
 
Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Киселевцы попросили убежища в Канаде, где их готовы принять после выезда из России

Жителям города Киселевска Кемеровской области, которые попросили убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, запретили собираться на чаепитие. Об этом сообщает местное издание «Абажур».

По его данным, активисты опубликовали в соцсетях приглашение собраться на чаепитие в частном дворе на улице Малинной. В публикации говорится, что во время встречи планируется «обсудить план спасения нашего города и всех жителей Киселевска». На мероприятие также пригласили журналистов и полицейских, которые, по мнению организаторов, «изъявят желание наблюдать» за чаепитием.

10 июля одному из жителей улицы Малинная пришло уведомление от начальника городской полиции. В документе говорится, что подобные мероприятия приравниваются к незаконному собранию, за организацию и участие в котором жителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей.

В начале июня жители Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в Кузбассе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Они сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом. По их словам, огонь возникает возле угольных разрезов, находящихся за городом и в черте города. Глава региона Сергей Цивилев пообещал встретиться с людьми и оказать им помощь.

Позже горожане потребовали расселить не часть домов, как это предложили чиновники, а весь город. По их словам, независимые эксперты проводили исследования и констатировали, что из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик в населенном пункте многократно завышены все допустимые нормы загрязнения.

Источник: lenta.ru


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