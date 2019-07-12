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Путин впервые провел переговоры с Зеленским по телефону

Инициатором выступила украинская сторона. Президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и возможность продолжения контактов в нормандском формате.

12.07.2019 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.
 
Путин впервые провел переговоры с Зеленским по телефону

Владимир Путин

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны, передает РИА Новости.

Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — заключил пресс-секретарь.

В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков». «Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Он заявил, что в ней также должны принять участие главы США, Франции, Великобритании и Германии. Комментируя эту инициативу, Песков отметил, что в Москве ее рассмотрят, но нужно понять, есть ли у такого саммита перспективы.

Сам Путин на просьбу журналистов прокомментировать предложение Зеленского напомнил, что Россия никогда не уклонялась ни от одного из форматов урегулирования конфликта в Донбассе. Он также добавил, что такая встреча, «очевидно», должна быть хорошо подготовлена.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Зачем это Зеленскому? Только замарался.

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    • Raven

      Зачем это Путину? Только замарался.

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      • Аноним

        Зачем это Путину как раз таки понятно. С одной стороны он фактически всё это и развязал, что такой себе уже секрет полишинеля (есть откровенные интервью Гиркина-Стрелкова).

        С другой стороны он пытается всем продемонстрировать что не изгой. Отсюда все эти абсолютно бессмысленные переговоры, безумные и бессмысленные членские взносы в ПАСЕ (от чего патриоты аж стонут), и в высшей мере странные выступления, в которых он разъясняет немцам, что зелёная энергетика это зло (буквально птичек жалко), а надо жечь ископаемое топливо. Европейцы-то вежливые и у них плюрализм. Все мнения слушают. И даже не смеются :-D

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  2. Новый мэр

    Ну вот уже хорошо

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  3. Аноним

    Пусть спросит чем он там так обдалбался вместе с меркель

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