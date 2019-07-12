Толерантная Россия: беспорядки на национальной почве исключает большинство россиян

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Толерантность в медицине — это отсутствие иммунитета, отсутствие сопротивления организма инфекциям. Толерантность в обществе — это то же самое. Призывы к толерантности — это призывы не сопротивляться злу.
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