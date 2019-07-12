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Толерантная Россия: беспорядки на национальной почве исключает большинство россиян

Причем 45% из них уверены, что подобное развитие событий абсолютно исключено. Но более 30% россиян все-таки допускают вероятность таких столкновений.

12.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Толерантная Россия: беспорядки на национальной почве исключает большинство россиян

Россияне сочли невозможными массовые столкновения на национальной почве в РФ

Большинство жителей России (64%) убеждены, что в настоящее время в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, 83% респондентов исключают такие столкновения в местах их проживания, причем 45% из них уверены, что подобное развитие событий абсолютно исключено.

В то же время более 30% россиян допускают вероятность столкновений на национальной почве. Столкновения такого рода в местах их проживания допускают 15% опрошенных.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Толерантность в медицине — это отсутствие иммунитета, отсутствие сопротивления организма инфекциям. Толерантность в обществе — это то же самое. Призывы к толерантности — это призывы не сопротивляться злу.

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