Толерантная Россия: беспорядки на национальной почве исключает большинство россиян

Большинство жителей России (64%) убеждены, что в настоящее время в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, 83% респондентов исключают такие столкновения в местах их проживания, причем 45% из них уверены, что подобное развитие событий абсолютно исключено.

В то же время более 30% россиян допускают вероятность столкновений на национальной почве. Столкновения такого рода в местах их проживания допускают 15% опрошенных.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс