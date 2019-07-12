Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве

Как сообщила РИА Новости представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, задержан мужчина. Против него возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый в кафе на востоке Москвы «из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней за 500 тысяч рублей».

«Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. Мужчина познакомился с 16-летней девочкой в социальной сети, привёз её в Москву из другого региона», — рассказала Иванова.

Она отметила, что следствие будет настаивать на аресте подозреваемого.

Источник: govoritmoskva.ru