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Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве

Он познакомился с несовершеннолетней в соцсетях, привез ее в столицу из другого региона. Но сделку по продаже человека пресекли силовики.

12.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве

Торговца людьми задержали

Как сообщила РИА Новости представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, задержан мужчина. Против него возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый в кафе на востоке Москвы «из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней за 500 тысяч рублей».

«Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. Мужчина познакомился с 16-летней девочкой в социальной сети, привёз её в Москву из другого региона», — рассказала Иванова.

Она отметила, что следствие будет настаивать на аресте подозреваемого.

Источник: govoritmoskva.ru


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