Чиновника ФСИН суд обязал возместить 44 млн рублей ущерба и посадил на 8 лет в Кузбассе

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку
В областном центре Кузбасса суд признал бывшего начальника ГУ ФСИН России по Кемеровской области виновным в получении взятки. Чиновника обязали возместить ущерб в размере 44 миллионов рублей, а также отправили в колонию на 8 лет.
Было установлено, что Константин Антонкин, являясь начальником ГУФСИН России по Кемеровской области, в 2012-13 годах злоупотребил своими должностными полномочиями, заключив незаконный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового СИЗО. Позже чиновник договорился с руководством строительной компании о том, что с другой компанией будет заключён договор субподряда на разработку этой документации, а в дальнейшем получил от субподрядной организации взятку в размере 10 миллионов рублей.
Примечательно, что проектно-сметная документация так и не была закончена, а строительство СИЗО не началось, при этом 44 миллиона рублей из бюджета были потрачены.
Константин Антонкин во время судебного заседания не признал свою вину. Обвинение предоставило доказательства совершения чиновником противоправного деяния и предложило назначить ему наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима с запретом занимать руководящие должности на протяжении 6 лет.
По решению суда экс-начальник кузбасского ГУФСИН был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а также обязали выплатить 44 миллиона рублей в доход государства в качестве возмещения ущерба. Незаконно полученное Антонкиным имущество также конфисковали в доход государства, пишет vse42.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10