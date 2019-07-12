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Чиновника ФСИН суд обязал возместить 44 млн рублей ущерба и посадил на 8 лет в Кузбассе

Константин Антонкин, превысил полномочия, «сэкономил» миллионы на строительстве нового СИЗО в Кемеровской области.

12.07.2019 Фото: официальный сайт ГУФСИН РФ по КО Нет комментариев
 
Чиновника ФСИН суд обязал возместить 44 млн рублей ущерба и посадил на 8 лет в Кузбассе

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку

В областном центре Кузбасса суд признал бывшего начальника ГУ ФСИН России по Кемеровской области виновным в получении взятки. Чиновника обязали возместить ущерб в размере 44 миллионов рублей, а также отправили в колонию на 8 лет.

Было установлено, что Константин Антонкин, являясь начальником ГУФСИН России по Кемеровской области, в 2012-13 годах злоупотребил своими должностными полномочиями, заключив незаконный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового СИЗО. Позже чиновник договорился с руководством строительной компании о том, что с другой компанией будет заключён договор субподряда на разработку этой документации, а в дальнейшем получил от субподрядной организации взятку в размере 10 миллионов рублей.

Примечательно, что проектно-сметная документация так и не была закончена, а строительство СИЗО не началось, при этом 44 миллиона рублей из бюджета были потрачены.

Константин Антонкин во время судебного заседания не признал свою вину. Обвинение предоставило доказательства совершения чиновником противоправного деяния и предложило назначить ему наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима с запретом занимать руководящие должности на протяжении 6 лет.

По решению суда экс-начальник кузбасского ГУФСИН был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а также обязали выплатить 44 миллиона рублей в доход государства в качестве возмещения ущерба. Незаконно полученное Антонкиным имущество также конфисковали в доход государства, пишет vse42.

Источник: mk-kuzbass.ru


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