Спустя 40 лет после смерти эксгумируют останки в Бердске для перезахоронения в других странах

Смерть близких людей — неизбежное явление в жизни каждого человека. Спустя годы родные умерших покидают привычное место жительства. Но некоторые из них не готовы оставлять могилки почивших на произвол судьбы. Тогда они прибегают к услугам ритуальных агентств, чтобы эксгумировать, то есть и извлечь из могилы погребенного тела или его останков, для дальнейшего перезахоронения. Директор ритуального агентства «Обелиск-М» Александр Батырский, работающий на рынке ритуальных услуг в Бердске более 8 лет, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», в каких случаях бердчане чаще всего обращаются за редкой услугой и сколько она стоит. В некоторых случаях эта психологически тяжелая и неприятная процедура действительно необходима.

-Люди прибегают к этой услуге не так часто. Бывает в год раза 2-3, бывает 1 раз или вообще не обращаются. У нс был такой случай: в Искитимском районе была похоронена 40 лет назад женщина. Прошло много лет, родственники уехали в Армению. Они переживали, что некому будет ухаживать за могилой умершей. И приняли решение перезахоронить ее тело на родине. Чаще всего людей побуждает на эксгумацию осознание того, что тяжело ездить на далекие расстояния, чтобы навести порядок на месте погребения близкого человека, — рассказал Александр Харитонович.

Стоит отметить, что эта процедура проводится в двух случаях: для судебно-медицинской криминалистической экспертизы или для последующего перезахоронения. Инициаторами подобного мероприятия могут быть следственные органы либо родственники покойного. В рамках расследования уголовного дела специалисты уточняют причины, повлекшие смерть человека, либо опознают труп. Следователь выносит постановление об эксгумации тела и информирует о нем близких умершего. В случае их отказа, эксгумирование производится только при положительном решении суда. Александр Батырский отметил, что следственные органы не разглашают информацию о необходимости эксгумирования тела в рамках следственных действий. Но в обязательном порядке об этом знают родные покойного. По решению правоохранительных органов эксгумация может потребоваться и через месяц, если это продиктовано служебной необходимостью. Эксгумация тела для последующего перезахоронения, согласно российскому законодательству, допускается только через год со дня смерти.

Эксгумация тела — эмоционально тяжелая процедура, особенно для родственников покойного, переживших его смерть. Следственные органы в основном обращаются в муниципалитет. Так положено по закону. Для перезахоронения тела родным необходимо выбрать новое места для погребения и оформить подтверждающие документы от «принимающего» кладбища. В селах и городах правила выдачи разрешения на эксгумацию несколько отличаются. Но важно получить две справки от Роспотребнадзора — разрешение на эксгумацию тела и разрешение на его перевозку. Обязательное условие — это отсутствие у умершего опасных инфекций. Нужно заручиться разрешением и со стороны правоохранительных органов. Получить допуск на вскрытие могилы от управления кладбища, на котором находится погребение. Важным фактором является и то, что эту процедуру разрешают выполнить только с согласия родных. Свое желание нужно подкрепить документами, подтверждающими родственную связь между живым и мертвым. В заявлении нужно указать: в связи с чем необходимо провести эксгумацию тела, — объяснил Александр Харитонович.

Для получения допуска от администрации кладбища на извлечение гроба родственник, ответственный за перезахоронение, должен предъявить ей установленный пакет документов: личный паспорт, свидетельство о смерти, выданное органами загса, паспорт захоронения, документ, подтверждающий родство с похороненным, документ от другого кладбища, подтверждающий наличие могилы для нового захоронения, две справки от Роспотребнадзора, разрешение от органов правопорядка, доверенность от нотариуса, если это представитель родственника. После оформления документов заказывается эксгумация тела.

Что касается стоимости процедуры, то здесь все сугубо индивидуально. Александр Батырский рассказал, что агентство учитывает многие факторы и пожелания родственников умершего.

— Это все обсуждается и обговаривается. Мы относимся с пониманием к ситуации. Работаем не ради наживы и корысти, а чтобы помогать людям. Должно быть все доступно, жить стало тяжелее народу. Люди даже берут кредиты, кто-то своими силами хоронит родных. Кто-то хочет эксгумировать тело и выкопать новую могилу. Старые захоронения приходится перекладывать в транспортируемый гроб аккуратно по косточкам и крупицам. Цена может варьироваться от 5 до 10 тыс. рублей. В нашем деле важно понимание. Мы анализируем объем работ, вплоть до того, какая земля — песчаная или глиняная. Размеры места погребения. Но в большинстве сумма складывается от расстояния: куда нужно перевезти тело. Например, автодоставка катафальным или спецтраснпортом стоит 30 рублей за километр, — рассказал Батырский.

По времени процедура эксгумирования занимает около двух часов. Как правило, цинковый и закрытый гроб для перевозки останков используют в случае, если тело не успело разложиться, похороны состоялись недавно. Очень много моментов, когда пожилые и одинокие люди умирают в квартирах, когда факт смерти устанавливают соседи по запаху. Тогда закрытый цинковый гроб — это обязательное условие для транспортировки тела. Как правило, даже авиакомпании не требуют перевозки в изолированном гробу останков тела. Но это при условии, что человек умер не от страшной и заразной болезни, например, холеры или чумы. То есть не несет опасности для общества в данный момент, — рассказал Александр Харитонович.

Перевозка останков на объекты ритуального назначения в границах Бердска осуществляется катафалком. Но какой бы ни была причина вскрытия могилы, оно проводится с соблюдением строгих правил: на месте извлечения останков присутствуют родственники, процедуры фиксируются фото- и видеосъемкой, составляется протокол, все присутствующие одеваются в одноразовую одежду, подлежащую затем уничтожению. Если эксгумацию заказывают органы правопорядка, финансовые расходы берет на себя федеральный бюджет.

Родственникам полезно знать, из каких составляющих складывается общая сумма: новый гроб, раскапывание могилы с извлечением гроба, перекладывание останков в новый гроб, запаивание цинкового гроба, работы по дезинфекции бывшего места захоронения.

За помощью к ритуальному агентству Александра Батырского обращаются по всей стране. Бывало, что сотрудники «Обелиск-М» эксгумировали тела в Кургане, Челябинске, Кемерово, Омске и других городах. На эту манипуляцию агентство имеет разрешительную лицензию. Как правило, родные обращаются за услугой летом. Зимой эксгумировать тело возможно, но дело это будет хлопотное.

-Авиаперелетом оформляется багаж «груз 200». Если человек умер недавно, то перевозка возможна только в цинковке. Авиакомпания не возьмет для транспортировки такое тело в обычном гробу. В Кургане эксгумировали тело по мусульманским обычаям для его дальнейшей перевозки, — вспомнил Батырский.

Стоит отметить, что если стоит вопрос о родственном захоронении, то помещение еще одного гроба с останками в имеющуюся могилу разрешается только по прошествии 15 лет. На урны с прахом ограничение по времени не распространяется.

Мнение священника

В православной вере считается грехом тревожить тела умерших. Хотя современная христианская церковь допускает эксгумацию в исторических целях. Отец Павел Плотников служащий в храме Михаила Архангела в Новосибирске, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свое мнение об эксгумации.

— Я боюсь, что мнение всей церкви не выскажу. У меня был опыт участия в перезахоронении. Все родственники переехали и перевезли тело усопшего с Севера. Они помолились там на месте, совершили молитву за упокой. И когда здесь похоронили тело, позвали священника и вместе помолились. У церкви есть учение о том, что тело не безразлично нам, верующим во Христа воскресшего вместе с телом. Мы веруем в жизнь будущего века и то, что наши души вместе с нашими телами соединятся. Была бы причина на это важная и благая. Есть учение, что душа привлечена к месту, где человек захоронен. Если родственники боятся, что могила будет брошена и они решают перевезти усопшего, чтобы заботится о его могиле, показывать и рассказывать детям, что здесь похоронен усопший родственник, то тогда в этом нет ничего отрицательного. Важно совершать это с молитвой. И Пушкин говорил о любви к отеческим гробам, а если они очень далеко, то как о них заботится? — рассуждает священник Павел Плотников, служащий в храме Михаила Архангела Новосибирска.