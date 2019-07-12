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Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы в Букингемском дворце

Елизавета II в этот момент находилась во дворце и спала, сообщило издание The Sun. Полицейские не связывают инцидент с терактом.

12.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы в Букингемском дворце

Букингемский дворец

Полиция Лондона задержала мужчину, который в ночь на среду перебрался через ограду Букингемского дворца и попытался проникнуть внутрь. Как сообщили газете Evening Standard в Скотленд-Ярде, стражи порядка не считают данный инцидент попыткой теракта.

«Двадцатидвухлетний мужчина был задержан в среду, 10 июля, около двух часов ночи сотрудниками отвечающего за охрану королевских и высокопоставленных особ подразделения столичной полиции. Задержание было произведено после того, как он перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. У него при себе не было обнаружено какого-либо оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором. Задержанный остается под стражей на территории полицейского участка в центральной части Лондона», — заявил представитель Скотленд-Ярда.

Источник в Букингемском дворце, в свою очередь, сообщил газете The Sun, что королева Елизавета II находилась во дворце и спала, когда нарушитель проник на территорию резиденции. По данным издания, молодой человек несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери перед тем, как был задержан. Собеседник The Sun обратил внимание на то, что 37 лет назад — 9 июля 1982 года — во дворец проник 33-летний маляр Майкл Фейган, который долгое время бродил по комнатам и был схвачен только после того, как вошел в спальню королевы, где она в тот момент находилась. Нашумевшая история считается самым большим из промахов, допускавшихся охраной британского монарха, и источник газеты не исключает, что задержанный мужчина мог быть подражателем Фейгана.

Источник: ТАСС


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