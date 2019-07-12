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Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске

Организаторы обещают конкурс на лучшее семейное блюдо, ярмарку, мастер-классы, игровые программы для детей, выступления ВИА. Праздник продлится весь день.(АФИША)

12.07.2019 Фото: pixabay 9 коммент.
 
Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске

Праздник состоится в субботу

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Бердске в субботу, 13 июля. Весь день в городском парке и на площади Горького будут проходить интересные события.

Городской парк

12:00-22:00 — Праздничные мероприятие, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности:

Широкая ярмарка

Тематические точки

Мастер-классы

Фотозоны

Веселые аниматоры

Интересные конкурсы

Главная сцена на площади Горького

13:00-Официальное открытие праздника.

13:30-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».

14:00-Тематическая концертная программа «Семья – это великое богатство…».

15:00-Парад детских колясок «Аистенок» (от ул. К. Маркса до главной сцены).

15:30-Детская концертно-игровая программа «Трям-здравствуйте!».

16:30-Акция «Птица счастья».

17:00- Программа «Богатырская наша сила».

19:00-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».

19:30-Выступление ВИА «Раритет» и других творческих коллективов.

20:30-Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности с участием ВИА «Фаэтон».

22:00-Праздничный салют.

Танцевальная площадка городском парке

14:00-Конкурс на самое оригинальное семейное блюдо «Скатерть-самобранка».

15:00-Награждение участников конкурса детских стихотворений «Моя семья».

15:30-Награждение участников конкурса детских рисунков «Семья – душа России».

16:00-Награждение участников фотовыставки «Счастье начинается с семьи».

16:30-Награждение участников конкурса «Семейное древо».

17:00-Конкурс на самую большую ромашку.

18:00- Ромашковый бал.

Спортивная площадка

12:00-Турнир по футболу.

13:00-Турнир по баскетболу.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Да ладно!!
    Салют должен быть только на 9 мая и на Новый год.
    Всё остальное — нецелевое расходование бюджета, вредительство.
    При Сталине за такое лес бы валить послали, вместо китайцев.
    Лучше бы тротуары сделали, чтобы можно было с коляской по ним ходить, а то — то ямы, то бордюры, то глина, то щебень, то вообще их нет, приходится идти по неосвященной дороге.
    У ЗАГСа , кстати, подрядчик зашел? Сделал тротуар? Обещанного три года жрут?

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  2. Аноним

    Какой праздник семьи?
    В народном календаре восточных славян — день первого покоса.
    Считалось, что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно.
    Опять язычество замаскировали.

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  3. Аноним

    У Петра и Февронии не было детей.
    Это не семья.
    Это сожители.
    Это на праздник.
    Это импортозамещение.

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  4. Аноним

    Тем не менее, в православной среде есть и противники такого праздника. Анна Данилова так описывала их логику: «Во-первых Феврония, дескать, женила Петра практически насильно, да еще и сама первая замуж потребовала, это вам не родители благочестиво сосватали, не в храме как друг друга заприметили, так и под венец. Во-вторых, вроде бы, детей у них не было: ну какая без детей православная семья? Ну и вообще память их празднуется постом, а венчать постом не положено, какой тут семейный праздник? Вот бы взяли Кирилла и Марию Радонежских — у них все честь по чести — многодетные, память не постом, и жили душа в душу»(с)

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    • Поросёнок Пётр

      Да, большая загадка есть, почему под тему любви и верности была подведена эта дикая история про коварную Февронию, впрочем, в религии вообще оооочень много странных и нелогичных вещей ;)

      Thumb up 0 Thumb down 1

  5. Аноним

    Можно назвать этот день — День хитрого медика и лоховатого князя , которого пожизненно лечила простолюдинка, пользуясь его привилегиями (напоминает современную платную медицину)

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  6. Аноним

    Комментаторов читать противно. Начали рыться в истоках. Каждый праздник имеет своё начало,пусть у нас этот праздник тоже будет, задумка то добрая.

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  7. Аноним

    Мир сошел с ума.
    Салютом отмечают смерть Петра и Февронии.
    У кого ещё на поминках народное гуляние и салют. :(
    Хотя в этом что то есть символическое.

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