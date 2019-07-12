Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске

Праздник состоится в субботу
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Бердске в субботу, 13 июля. Весь день в городском парке и на площади Горького будут проходить интересные события.
Городской парк
12:00-22:00 — Праздничные мероприятие, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности:
Широкая ярмарка
Тематические точки
Мастер-классы
Фотозоны
Веселые аниматоры
Интересные конкурсы
Главная сцена на площади Горького
13:00-Официальное открытие праздника.
13:30-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».
14:00-Тематическая концертная программа «Семья – это великое богатство…».
15:00-Парад детских колясок «Аистенок» (от ул. К. Маркса до главной сцены).
15:30-Детская концертно-игровая программа «Трям-здравствуйте!».
16:30-Акция «Птица счастья».
17:00- Программа «Богатырская наша сила».
19:00-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».
19:30-Выступление ВИА «Раритет» и других творческих коллективов.
20:30-Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности с участием ВИА «Фаэтон».
22:00-Праздничный салют.
Танцевальная площадка городском парке
14:00-Конкурс на самое оригинальное семейное блюдо «Скатерть-самобранка».
15:00-Награждение участников конкурса детских стихотворений «Моя семья».
15:30-Награждение участников конкурса детских рисунков «Семья – душа России».
16:00-Награждение участников фотовыставки «Счастье начинается с семьи».
16:30-Награждение участников конкурса «Семейное древо».
17:00-Конкурс на самую большую ромашку.
18:00- Ромашковый бал.
Спортивная площадка
12:00-Турнир по футболу.
13:00-Турнир по баскетболу.
Похожие записи
Да ладно!!
Салют должен быть только на 9 мая и на Новый год.
Всё остальное — нецелевое расходование бюджета, вредительство.
При Сталине за такое лес бы валить послали, вместо китайцев.
Лучше бы тротуары сделали, чтобы можно было с коляской по ним ходить, а то — то ямы, то бордюры, то глина, то щебень, то вообще их нет, приходится идти по неосвященной дороге.
У ЗАГСа , кстати, подрядчик зашел? Сделал тротуар? Обещанного три года жрут?
4 6
Какой праздник семьи?
В народном календаре восточных славян — день первого покоса.
Считалось, что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно.
Опять язычество замаскировали.
4 1
У Петра и Февронии не было детей.
Это не семья.
Это сожители.
Это на праздник.
Это импортозамещение.
6 1
Тем не менее, в православной среде есть и противники такого праздника. Анна Данилова так описывала их логику: «Во-первых Феврония, дескать, женила Петра практически насильно, да еще и сама первая замуж потребовала, это вам не родители благочестиво сосватали, не в храме как друг друга заприметили, так и под венец. Во-вторых, вроде бы, детей у них не было: ну какая без детей православная семья? Ну и вообще память их празднуется постом, а венчать постом не положено, какой тут семейный праздник? Вот бы взяли Кирилла и Марию Радонежских — у них все честь по чести — многодетные, память не постом, и жили душа в душу»(с)
5 0
Да, большая загадка есть, почему под тему любви и верности была подведена эта дикая история про коварную Февронию, впрочем, в религии вообще оооочень много странных и нелогичных вещей
0 1
Можно назвать этот день — День хитрого медика и лоховатого князя , которого пожизненно лечила простолюдинка, пользуясь его привилегиями (напоминает современную платную медицину)
8 0
Комментаторов читать противно. Начали рыться в истоках. Каждый праздник имеет своё начало,пусть у нас этот праздник тоже будет, задумка то добрая.
2 7
Давайте тогда салютом праздновать День рождения Первого Президента России.
Тоже повод хороший.
4 2
Мир сошел с ума.
Салютом отмечают смерть Петра и Февронии.
У кого ещё на поминках народное гуляние и салют.
Хотя в этом что то есть символическое.
4 3