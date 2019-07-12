Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности состоится в Бердске в субботу, 13 июля. Весь день в городском парке и на площади Горького будут проходить интересные события.

Городской парк

12:00-22:00 — Праздничные мероприятие, посвящённые Всероссийскому Дню семьи, любви и верности:

Широкая ярмарка

Тематические точки

Мастер-классы

Фотозоны

Веселые аниматоры

Интересные конкурсы

Главная сцена на площади Горького

13:00-Официальное открытие праздника.

13:30-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».

14:00-Тематическая концертная программа «Семья – это великое богатство…».

15:00-Парад детских колясок «Аистенок» (от ул. К. Маркса до главной сцены).

15:30-Детская концертно-игровая программа «Трям-здравствуйте!».

16:30-Акция «Птица счастья».

17:00- Программа «Богатырская наша сила».

19:00-Театрализованная постановка «Сказание о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских».

19:30-Выступление ВИА «Раритет» и других творческих коллективов.

20:30-Праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности с участием ВИА «Фаэтон».

22:00-Праздничный салют.

Танцевальная площадка городском парке

14:00-Конкурс на самое оригинальное семейное блюдо «Скатерть-самобранка».

15:00-Награждение участников конкурса детских стихотворений «Моя семья».

15:30-Награждение участников конкурса детских рисунков «Семья – душа России».

16:00-Награждение участников фотовыставки «Счастье начинается с семьи».

16:30-Награждение участников конкурса «Семейное древо».

17:00-Конкурс на самую большую ромашку.

18:00- Ромашковый бал.

Спортивная площадка

12:00-Турнир по футболу.

13:00-Турнир по баскетболу.